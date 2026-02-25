ATV’de yayınlanan programda kayıp 4 çocuk annesi Ayşe Altundaş’ı arama çalışmaları sürerken, canlı yayına bağlanan bir erkeğin sözleri gündeme damga vurdu.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 18 Temmuz’dan bu yana kayıp olan 4 çocuk annesi Ayşe Altundaş ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Canlı yayına telefonla bağlanan ve kendisini “Mehmet” olarak tanıtan bir kişi, Altundaş ile uzun süredir ilişki yaşadığını söyledi.

SABAH ERKEN SAATTE EVDEN ÇIKTI

Eşinden ayrı yaşadığı belirtilen Ayşe Altundaş’ın, 18 Temmuz sabahı kızı Fadime Altundaş ile birlikte yaşadığı evden erken saatlerde ayrıldığı ve bir daha kendisinden haber alınamadığı aktarıldı. Kızının başvurusu üzerine dosya televizyon programında ele alındı.

Kayıp vakalarında ilk 24 saatin kritik olduğu sık sık hatırlatılıyor. Ancak burada aradan geçen gün sayısı 15’i geçti. Bu da aile üzerindeki baskıyı artırıyor. Evde dört çocuk var… O sabah kapıdan çıkıp bir daha dönmemek kolay açıklanır bir durum değil.

“ORMANLIK ALANDA BİRLİKTE OLDUK”

Canlı yayına katılan Mehmet isimli kişi, kaybolduğu sabah Ayşe Altundaş ile görüştüğünü belirterek, “Sabah aradım, buluştuk. Ormanlık bir alana gittik. Orada birlikte olduk. Saat 07.30 gibi evinin önüne bıraktım. Ondan sonra haberim yok” dedi.

İlişkilerinin 2013 yılından bu yana sürdüğünü iddia eden Mehmet, bu durumdan çevresinin haberdar olduğunu da öne sürdü.

Bu açıklamalar stüdyoda kısa süreli bir sessizlik yarattı. Kayıp dosyasında yeni bir boyut ortaya çıkmış oldu. Ama şu an için ortada hâlâ cevapsız sorular var. En önemlisi de… Ayşe Altundaş nerede?

KIZI DA İLİŞKİYİ DOĞRULADI

Programa katılan Fadime Altundaş ise annesinin geçmişte Mehmet ile bir ilişki yaşadığını bildiğini söyledi. Mehmet’in evli ve çocuk sahibi olduğunu ancak ayrı yaşadıklarını ifade ettiklerini aktardı.

Dosyada henüz resmi makamlar tarafından açıklanmış yeni bir gelişme bulunmazken, olay kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Kayıp vakasının aydınlatılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Televizyon ekranında duyulan bir itiraf bazen bir ailenin kaderini değiştirir. Ama bazen de daha fazla soru doğurur. Bu dosya şu an tam o noktada.