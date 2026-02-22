Bir döneme damga vuran Akasya Durağı, “Akasya Durağı Yeniden” adıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin yayın tarihi senarist İbrahim Aşkın tarafından açıklandı.

AKASYA DURAĞI EYLÜLDE EKRANDA

Televizyon dünyasında uzun yıllar konuşulan ve tekrar bölümleriyle hâlâ izlenmeye devam eden Akasya Durağı, aradan geçen sürenin ardından yeniden çekiliyor. Projenin senaristi İbrahim Aşkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dizinin yeni versiyonunun hazırlıklarının sürdüğünü duyurdu. Aşkın, paylaşımında “Akasya Durağı Yeniden, Eylül’de” ifadelerini kullanarak yayın tarihini net şekilde açıkladı. Böylece Akasya Durağı Yeniden ne zaman başlayacak sorusu da yanıt bulmuş oldu.

YENİ KADRO MERAK KONUSU

Yıllar önce final yapmasına rağmen tekrarlarıyla hâlâ yüksek izlenme oranlarına ulaşan dizinin yeni kadrosu ise şimdiden merak ediliyor. Eski oyunculardan hangi isimlerin projede yer alacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yeni dönemde dizinin güncellenmiş hikâyelerle ve modern bir anlatımla izleyici karşısına çıkması bekleniyor. Özellikle Akasya Durağı Eylül ayında hangi kanalda yayınlanacak sorusu sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasında yer alıyor.

NOSTALJİ RÜZGARI ESTİRECEK

Bir dönemin mahalle sıcaklığını ve karakter hikâyelerini ekrana taşıyan yapımın, yeni bölümleriyle nostalji rüzgârı estirmesi bekleniyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar, dizinin geri dönüşünün şimdiden ciddi bir heyecan oluşturduğunu gösteriyor. Önümüzdeki günlerde hem yayınlanacağı kanal hem de oyuncu kadrosuna ilişkin detayların netleşmesi bekleniyor.