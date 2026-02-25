Instagram’da açtığı canlı yayında sınırları zorlayan genç kadın, takipçi sayısı artsın diye yayını kapatmayacağını söyledi. Yayını aynı anda yüzlerce kişi izledi.

Sosyal medya platformu Instagram’da @nuray.nurr kullanıcı adıyla yayın yapan genç bir kadın, akşam saatlerinde açtığı canlı yayınla gündem oldu. Yayın sırasında takipçi sayısının artmasını isteyen genç kadın, izleyici sayısı bin kişiye ulaşana kadar yayını sonlandırmayacağını söyledi.

CANLI YAYINDA DİKKAT ÇEKEN ANLAR

Canlı yayın esnasında kıyafetlerini çıkararak yalnızca iç çamaşırlarıyla kalan genç kadın, izleyici sayısının 700’e ulaştığını belirtti. “En az bin kişi olacak canlı yayınım. Bin kişi olmadan kapatmayacağım” ifadelerini kullanan genç kadının sözleri kısa sürede sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Yayın sırasında yanında bir erkeğin de bulunduğu görüldü. Söz konusu kişi zaman zaman kameraya girmeden yorum yaparak genç kadına destek verdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ VE YORUM YAĞDI

Görüntüler sosyal medya kullanıcıları arasında farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar bu tür yayınların gençleri yanlış yönlendirdiğini savunurken, bazıları ise platformların denetim mekanizmasını tartışmaya açtı.

Takipçi sayısı için yapılan bu tarz yayınlar son dönemde daha sık görülüyor. Özellikle genç kullanıcılar arasında “izlenme” ve “etkileşim” baskısının arttığı konuşuluyor. Bir ekran, birkaç yorum… ve bir anda gündem.

Bu tür içeriklerin platform kurallarına uygun olup olmadığı ise ayrı bir tartışma konusu. Yayının devamında ne oldu, hesap hakkında işlem yapıldı mı… henüz netlik kazanmadı.