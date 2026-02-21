Başrollerini Ulaş Tuna Astepe (Adil), Deniz Baysal (Esme), Burak Yörük (Oruç) ve Ava Yaman'ın (Eleni) paylaştığı yapımda, bu hafta ayrılıklar, tehlikeli planlar ve büyük bir kaza ön plandaydı.

Esme'nin Kayboluşu Adil'i Çaresiz Bıraktı

Son bölümde olayların fitilini Esme'nin aniden ortadan kaybolması ateşledi. Tam 20 yıl aradan sonra Şerif'in baskısından kurtulmanın ve özgürlüğün tadını çıkaran Esme, yaklaşan büyük savaş için arka planda planlar yapıp güç toplamaya başladı. Sevdiği kadının izini bulamayan Adil ise korku, endişe ve panik içinde adeta deliye döndü. Esme'nin, Ramazan ayında sofrasına oturacak Müslüman bir tanıdığı olmadığı için kendisinden uzaklaştığını öğrenen Adil daha da sarsıldı ve çareyi yaylaya çıkıp onun kapısında beklemekte buldu. Bu saklanma ve güç toplama sürecinde Esme'ye en büyük desteği veren kişi ise Oruç oldu.

İso ve Fadime Ayrılığın Eşiğinde

Diğer yanda Şerif'in hapse girmesi dengeleri değiştirdi ve İso ile Fadime boşanmaya karar verdi. Ancak bu resmi kararla birlikte ikili, aslında birbirlerinden kopmalarının ne kadar zor olduğunu acı bir şekilde fark etmeye başladı. Ailenin diğer cephesinde ise Zarife, Oruç ve Sevcan ikilisini evlendirme çabasını inatla sürdürürken karşısına hiç beklemediği büyük bir sürpriz çıktı.

Finalde Korkunç Kaza: "Bu Kazadan Kim Sağ Çıkacak?"

Bölümün en çarpıcı, izleyicinin yüreğini ağzına getiren anı ise Koçari'de kurulan ölümcül tuzaktı. Eyüphan, İso'yu hedef alarak son derece tehlikeli bir plan yaptı ve onun kullandığı pikabın frenlerini bozdu. Ancak kaderin acı bir cilvesi olarak o araca İso binmedi; ilk iftarlarını Esme ile beraber yapmak isteyen Eleni ve Fadime pikapla yola çıktı.

Frenleri tutmayan pikabın kontrolden çıkmasıyla korkunç bir kaza yaşandı. Eleni ve Fadime'nin içinde bulunduğu aracın feci şekilde kaza yapmasıyla bölüm sona ererken, "Eleni ve Fadime öldü mü?" ve "Bu kazadan kim sağ çıkacak?" soruları akıllara kazındı. Karakterlerin hayatta kalması artık sadece bir mucizeye bağlı.

Yeni Bölüm Ne Zaman?

Taşacak Bu Deniz'in kazanın akıbetini gösterecek olan heyecan dolu 20. bölümü, 27 Şubat 2026 Cuma akşamı saat 20:00'de TRT 1 ekranlarında olacak. Olayların ardından 20. bölüm fragmanı da yayınlanarak izleyicinin merakını bir kat daha artırdı.