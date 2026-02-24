TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026’da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu büyük çekişmeye sahne oldu. Kuvvet, koordinasyon ve isabet gerektiren parkurda Ünlüler takımı (kırmızı takım) baştan itibaren üstünlüğü ele aldı. Skoru koruyan kırmızı ekip, oyunu kazanarak haftaya avantajlı başladı.

Kaybeden taraf ise ada konseyinde oylamaya gitti.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Konseyde yapılan oylama sonucunda Gönüllüler takımından Beyza, haftanın ilk eleme adayı olarak açıklandı. Mavi takımda en fazla oyu alan isim Beyza oldu ve böylece potaya giren ilk yarışmacı netleşti.

Önümüzdeki bölümlerde diğer dokunulmazlık oyunları ve yeni adaylarla birlikte eleme hattı şekillenecek.

SEREN AY’DAN DİKKAT ÇEKEN İTİRAFLAR

Gecenin bir diğer önemli gelişmesi ise Acun Ilıcalı’nın duyurduğu yeni uygulama oldu. Buna göre her gece bir yarışmacı, konseyde soru-cevap formatında izleyicilerin merak ettiği konulara açıklık getirecek.

Bu formatın ilk konuğu olan Seren Ay, yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Seren Ay, “Maalesef Nagihan’ı diskalifiye ettiremedim” sözleriyle dikkat çekerken; Eren, Deniz ve Sercan’la ilgili yaşanan olaylara dair ifadeleri sosyal medyada geniş yankı buldu.

BARIŞ MURAT YAĞCI GERİ DÖNDÜ

Bölümün öne çıkan anlarından biri de uzun süredir parkurlardan uzak kalan Barış Murat Yağcı’nın adaya yeniden katılması oldu. Yağcı’nın dönüşü hem takım dengelerini hem de ilerleyen haftalardaki rekabeti etkileyebilir.

Survivor 2026’da dokunulmazlık mücadeleleri ve konsey gelişmeleri yeni bölümlerde tansiyonu daha da artıracak gibi görünüyor.