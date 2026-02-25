“Nasıl olsa 3 yıl muayene yok” diyen sürücüler dikkat: Egzoz gazı emisyon ölçümünü erteleyenler 35 bin lirayı aşan idari para cezası riskiyle karşı karşıya.

2026 yılı itibarıyla TÜVTÜRK egzoz cezası 2026 başlığı altında sürücüleri yakından ilgilendiren denetimler sıkılaştı. Özellikle egzoz gazı emisyon ölçümü cezası ve “3 yıl muayene muafiyeti” konusundaki yanlış bilgi, binlerce araç sahibini ciddi yaptırımlarla karşı karşıya bırakıyor.

3 YIL KURALI SANILDIĞI GİBİ DEĞİL

Sürücüler arasında yaygın olan “araç trafiğe çıktıktan sonra 3 yıl muayene yok” düşüncesi mevzuata göre doğru değil. Araç muayenesi 3 yıl kuralı, trafiğe çıkış tarihine göre değil; aracın üretim tarihine göre hesaplanıyor.

Örneğin aracı 2026 Şubat’ta satın almış olsanız bile, üretim tarihi 2023 başına dayanıyorsa üç yıllık süre çoktan başlamış sayılıyor. Bu detayı atlayan sürücüler, farkında olmadan muayenesiz ve ölçümsüz araçla trafiğe çıkmış kabul ediliyor. Bu durum sahada ciddi mağduriyetlere yol açıyor.

EGZOZ ÖLÇÜMÜ OLMADAN MUAYENE GEÇİLMİYOR

Egzoz gazı emisyon ölçümü, periyodik araç muayenesinin ayrılmaz bir parçası. Ölçüm belgesi bulunmayan araçlar muayenede “ağır kusurlu” sayılıyor ve muayeneden kalıyor. Buna rağmen trafiğe çıkan sürücüler ise denetimlerde idari yaptırımla karşılaşıyor.

Denetimlerde:

Geçerli egzoz ölçümü olmayanlara: 17.957 TL

17.957 TL Emisyon değerleri sınırı aşanlara: 35.936 TL’ye kadar idari para cezası

Yol kenarındaki mobil denetim araçları ve plaka okuma sistemleri sayesinde sürücüler durdurulmadan da kontrol edilebiliyor. Muayene veya ölçüm eksikliği tespit edildiğinde araç bağlanmasına kadar giden işlemler uygulanabiliyor.

2026 MUAYENE VE EGZOZ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Artan ücretler de sürücüler için ayrı bir yük oluşturuyor.

Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler için:

Araç muayenesi + yola elverişlilik: 5.557,50 TL

Egzoz gazı emisyon ölçümü: 460 TL

Toplam: 6.017,50 TL

Otomobil, minibüs, kamyonet ve benzeri araçlar için:

Araç muayenesi + yola elverişlilik: 4.110 TL

Egzoz gazı emisyon ölçümü: 460 TL

Toplam: 4.570 TL

Birkaç dakikalık işlem için ödenen bu tutarlar, özellikle ticari araç sahipleri açısından ciddi maliyet anlamına geliyor. Ancak ölçüm ve muayene yaptırmamanın faturası çok daha ağır olabiliyor.

“BİLMİYORDUM” DEMEK YETERLİ DEĞİL

Yetkililer, mevzuatı bilmemeyi gerekçe olarak kabul etmiyor. Ölçümsüz veya muayenesiz araçla trafiğe çıkan sürücüler hem yüksek para cezalarıyla hem de trafikten men riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Özellikle ticari araç sürücüleri için bu durum, aracın bağlanması halinde doğrudan gelir kaybı anlamına geliyor. Bu nedenle sürücülerin araç üretim tarihini kontrol ederek muayene ve ölçüm takibini buna göre yapması büyük önem taşıyor.