Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan’ın yaklaşık 7 ay süren evliliği, Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde görülen dava sonrası sona erdi.

Ünlü televizyoncu Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 42 yaş küçük olan Gülseren Ceylan, evliliklerini resmen noktaladı. Çiftin yaklaşık 7 ay süren birlikteliği, bu sabah görülen duruşmada tek celsede sona erdi.

BOŞANMA KARARI MAHKEMEDEN ÇIKTI

İstanbul Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde görülen davada, tarafların “evlilik birliğinin temelden sarsılması” gerekçesiyle boşanmasına karar verildi. Duruşmaya tarafların katılmadığı, Mehmet Ali Erbil’i avukatı Şeyda Yıldırım’ın temsil ettiği öğrenildi.

Mahkemenin verdiği kararla birlikte, Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan’ın boşanma süreci resmen tamamlandı.

SÜREKLİ GÜNDEM OLMUŞLARDI

Çift, evlilikleri boyunca zaman zaman ayrılık ve barışma iddialarıyla gündeme gelmişti. Özellikle özel hayatlarına dair yaptıkları açıklamalar sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Geçtiğimiz aylarda boşanma aşamasına geldikleri, ancak daha sonra ilişkilerine bir şans daha verme kararı aldıkları biliniyordu. Son gelişmeyle birlikte bu süreç de kesin olarak sona ermiş oldu.

Yaklaşık 7 ay süren evlilik, kamuoyunda “kısa süren ünlü evlilikler” başlığı altında da tartışma konusu oldu.