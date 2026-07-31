2026 yılının ikinci yarısına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ile 2025 yılı gelir vergisinin ikinci taksit ödemeleri bugün sona eriyor. Sözcü'nün aktardığı habere göre, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) mükelleflerin cezai yaptırımlarla karşılaşmaması için ödemelerin gün sonuna kadar tamamlanması gerektiğini bildirdi.

Vergi borçları, dijital platformlar ve fiziki noktalar üzerinden tahsil edilebiliyor. Vatandaşlar, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamasına şifresiz olarak plaka, T.C. kimlik numarası ve tescil tarihi ile giriş yapabiliyor. Ayrıca anlaşmalı bankaların kartları, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri üzerinden de işlem gerçekleştirilebiliyor.

ÖDEME YAPILMAZSA NE OLACAK?

Süresi içinde ödenmeyen MTV borçları, araç sahipleri için ciddi yasal yaptırımları beraberinde getiriyor. Borcu bulunan taşıtların devir ve satış işlemleri yapılamadığı gibi periyodik muayeneleri de onaylanmıyor. Muayenesiz araçla trafiğe çıkılması idari para cezasına yol açarken, bu durumun ikinci kez tespiti halinde araç trafikten men ediliyor. Ayrıca GİB tarafından ödenmeyen tutarlara yasal faiz işletilerek ilerleyen aşamalarda haciz süreci başlatılabiliyor.

DOLANDIRICILIK RİSKİNE KARŞI NASIL ÖNLEM ALINMALI?

İnternet üzerinden yapılan vergi ödemelerinde artan sahte site vakalarına karşı kurum kritik bir uyarı yayımladı. Arama motorları üzerinden ulaşılan bağlantılar yerine, tarayıcının adres çubuğuna doğrudan "gib.gov.tr" yazılması veya işlemlerin resmi e-Devlet kapısı üzerinden yapılması büyük önem taşıyor. Mükelleflerin, bankaların resmi mobil uygulamalarını kullanmaları da olası dolandırıcılık mağduriyetlerinin önüne geçiyor.