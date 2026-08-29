Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen Antalya-Alanya Otoyolu projesinde inşaat süreci devam ediyor. AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başlatılan dev ulaşım yatırımındaki her aşamayı yakından takip ettiklerini bildirdi.

Projenin tamamlanmasıyla kentin doğu ilçeleriyle olan bağlantısının güçlenmesi hedefleniyor. Özellikle yaz aylarında artan turizm hareketliliğinin mevcut yol ağında yarattığı yoğunluğun, yeni otoyol sayesinde asgari düzeye indirilmesi planlanıyor. Çetin, bu yatırımın şehrin ekonomik ve sosyal gelişimine doğrudan etki edeceğini aktardı.

BÖLGE EKONOMİSİNE ETKİSİ NE OLACAK?

Antalya ile Alanya arasındaki ulaşım süresini kısaltacak olan proje, sadece turistik yolcu transferlerini değil, aynı zamanda tarımsal lojistiği de yakından ilgilendiriyor. Alanya ve çevresindeki seralardan elde edilen ürünlerin merkez ilçelere ve diğer illere sevkiyatında yaşanan zaman kayıplarının otoyol ağıyla ortadan kalkması muhtemel bir etki olarak dikkat çekiyor.

HİZMETE GİRİŞ TARİHİ BEKLENİYOR

Hükümetin bölgeye yönelik yatırımlarının kesintisiz süreceğini vurgulayan Çetin, kentin ulaşım altyapısı için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. Güzergah üzerindeki fiziki çalışmalar sürerken, projenin tam olarak hangi tarihte vatandaşların kullanımına açılacağı ise henüz netlik kazanmadı.