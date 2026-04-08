Motorin fiyatı bugün Antalya’da 79,36 TL/litre seviyesinde. 8 Nisan 2026 itibarıyla motorin (dizel) litre fiyatında dünkü kapanışa göre değişim yok; artış/azalış 0 TL ve oran %0.

Bu sabit görünüm Alanya’da özellikle nakliye, servis taşımacılığı ve turizm lojistiği yapan işletmelerin maliyet hesabında kısa süreli bir nefes gibi görülse de, “mazota zam var mı” sorusu gündemden düşmüyor.

Bir de şu var: Pompa fiyatı sabit kalsa bile, firmalar çoğu zaman haftalık planını sadece bugünkü etikete bakarak yapamıyor.

MOTORİN LİTRE FİYATI BUGÜN NE KADAR

Motorin litre fiyatı bugün 79,36 TL. Antalya için açıklanan alış fiyatı 79,36 TL/litre, satış fiyatı da 79,36 TL/litre.

Arama yapanların en çok sorduğu “motorin dizel fiyatı 8 Nisan 2026” sorgusunun net cevabı bu: Antalya’da 79,36 TL. Alanya’da sürücüler de pratikte Antalya fiyatlarını referans alarak pompaya gidiyor ve maliyet hesabını bu seviyeden yapıyor.

Fiyatın aynı görünmesi, istasyonlar arasında küçük farklar olabileceği gerçeğini değiştirmiyor. Yine de bugün için veri net: 79,36 TL/litre.

MAZOTA ZAM VAR MI, BUGÜN ZAM GELDİ Mİ

Bugün için motorine zam yok. Düne göre değişim 0 TL ve oran %0 olduğu için 8 Nisan 2026 itibarıyla pompada yeni bir artış yansımış görünmüyor.

Ancak “zam yok” ifadesi, risklerin bittiği anlamına gelmiyor. Alanya’da taşımacılık yapanlar, özellikle gece yarısı fiyat güncellemeleri ihtimaline karşı filo yakıt alımını ve sevkiyat planını daha sık kontrol ediyor.

Yarım kalan cümle şu: Herkes bir sonraki günün etiketini merak ediyor, çünkü.

SON 1 HAFTADA MOTORİN FİYATLARI ARTTI MI

Son 1 haftadaki trend yatay. Yani motorin fiyatları bir haftalık görünümde belirgin bir yükseliş ya da düşüş göstermeden aynı bantta kalmış durumda.

Bu yatay seyir Alanya’da özellikle günlük çalışan sektörlerde (servisçiler, küçük nakliyeciler, turizm tedarikçileri) “en azından sürpriz yok” duygusu yaratıyor. Buna rağmen, maliyetlerin zaten yüksek olması nedeniyle işletmeler fiyat sabitliğini bir avantajdan çok “daha kötüye gitmedi” olarak okuyor.

MOTORİN FİYATI NEDEN YÜKSEK, NELER ETKİLİYOR

Motorin fiyatını etkileyen başlıklarda küresel petrol piyasaları, döviz kurları ve vergi düzenlemeleri öne çıkıyor. Özellikle Orta Doğu’daki gerilimler ve Hürmüz Boğazı’ndaki tıkanıklıkların küresel petrol arzını olumsuz etkileyerek fiyatları artırdığı belirtiliyor.

Döviz tarafında ise Türk Lirası’nın Amerikan Doları karşısındaki değer kaybı, ithal edilen petrolün maliyetini yükseltiyor. Bu etki, Alanya gibi turizmle döviz kazanan bir kentte bile akaryakıt maliyetinin “dışarıdan gelen” bir fiyat baskısı taşımasına yol açıyor.

Vergi düzenlemeleri de doğrudan belirleyici. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışları akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor ve pompaya hızlı yansıyabiliyor.

ALANYA’DA TAŞIMACILIK MALİYETİNE MOTORİNİN ETKİSİ

Motorin, Alanya’da taşımacılığın ana girdilerinden biri olduğu için 79,36 TL’lik litre fiyatı doğrudan maliyet kalemine yazılıyor. Şehir içi servisler, otel transferleri, tedarik zinciri dağıtımı ve küçük esnaf nakliyesi motorinle dönüyor.

Bu yüzden motorin fiyatı sabit kalsa bile, yüksek seviyede kalması; kilometre başına maliyeti artırıp taşıma bedellerini yukarıda tutabiliyor. Alanya’da özellikle sezon hazırlığı yapan turizm işletmeleri, tedarikçiden gelen “nakliye dahil” fiyatlarda motorin kaynaklı baskıyı daha net hissediyor.

Bir diğer kritik nokta da soğuk zincir ve gıda taşımacılığı. Alanya’nın otel ve restoran tedariki yoğun olduğundan, motorin maliyeti lojistik faturasında büyüdükçe menü ve raf fiyatlarına kadar uzanan bir zincir oluşabiliyor.

ALANYA TURİZMİNDE MOTORİN FİYATI NEDEN ÖNEMLİ

Alanya’da turizm hareketliliği arttıkça transfer sayısı, tur otobüsü seferleri ve tedarik kamyonlarının trafiği de artıyor. Bu tabloda motorin litre fiyatı bugün ne kadar sorusu, sadece sürücünün değil, tur operatörünün ve otel satın alma biriminin de sorusu haline geliyor.

79,36 TL seviyesindeki motorin fiyatı, özellikle uzun mesafe transferlerde (havaalanı-otel arası gibi) maliyetin önemli bir kısmını oluşturabiliyor. Bu da firmaların paket fiyatlama yaparken “yakıt payı”nı daha dikkatli hesaplamasına neden oluyor.

Motorin fiyatı sabit kaldığında bile, sezon içinde olası bir artış ihtimali sözleşmelere farklı maddeler olarak girebiliyor. Alanya’da işletmelerin “fiyatı sabitleme” arayışı bu yüzden son yıllarda daha çok konuşuluyor.

MOTORİNDE YENİ ZAM BEKLENTİSİ VAR MI

Ekonomistlerin değerlendirmelerinde, petrol fiyatlarının 10 dolar daha artması durumunda eşel mobil sisteminin benzinde de devre dışı kalabileceği belirtiliyor. Bu yorum, akaryakıt tarafında oynaklık riskinin sürdüğünü gösteriyor.

Alanya’da sektör temsilcileri açısından bu tip beklentiler, “bugün zam yok” bilgisinden bile daha kritik olabiliyor. Çünkü taşımacılık firması fiyatı bugünden değil, bir sonraki haftanın yakıt maliyetini tahmin etmeye çalışarak veriyor.

Yine de 8 Nisan 2026 verisi net: Antalya’da motorin (dizel) litre fiyatı 79,36 TL ve dünkü kapanışa göre değişim %0.

ALANYA’DA SÜRÜCÜLER VE ESNAF BUGÜN NEYE BAKIYOR

Alanya’da sürücüler bugün en çok “motorin litre fiyatı bugün 79,36 TL mi” sorusunun teyidini arıyor. Esnaf tarafında ise soru biraz daha uzun: “Bu fiyatla nakliye giderim ne olur, teslimat ücretini güncellemem gerekir mi?” Küçük işletmelerde motorin, bazen görünmeyen ama en hızlı büyüyen kalem olabiliyor. Bu nedenle fiyatın yatay kalması bile planlama açısından değerli görülüyor; en azından gün içinde yeni bir hesap çıkarmıyor.

Bu arada, bazıları hâlâ fişi saklıyor.

MOTORİN FİYATI BUGÜN 79,36 TL: ALANYA’DA TAKİP SÜRÜYOR

Özetle motorin dizel fiyatı 8 Nisan 2026 tarihinde Antalya’da 79,36 TL/litre. Düne göre değişim 0 TL ve %0; son bir haftalık trend yatay.

Alanya’da taşımacılık ve turizm lojistiği motorine doğrudan bağlı olduğu için, fiyatın sabit kalması kısa vadede rahatlatıcı olsa da küresel petrol arzı, döviz ve ÖTV başlıkları nedeniyle “mazota zam var mı” sorusu gündemde kalmaya devam ediyor.