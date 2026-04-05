Motorin litre fiyatı bugün ne kadar sorusunun yanıtı 5 Nisan 2026 itibarıyla net: Antalya’da motorin (dizel) 79,36 TL. Bu seviye Alanya’da taşımacılıktan turizm tedarik zincirine kadar pek çok kalemde maliyet hesabını doğrudan etkiliyor.

Fiyatlar gün içinde istasyonlara ve kampanyalara göre küçük farklılıklar gösterebiliyor. Ama sürücünün cebine yansıyan ana resim aynı: motorin pahalı ve yön yukarı.

MOTORİN LİTRE FİYATI BUGÜN NE KADAR

Antalya’da motorin litre fiyatı 79,36 TL olarak görünüyor. Alanya’da da motorin fiyatı bugün kaç TL diye bakan sürücüler için bu rakam, özellikle uzun yol yapanlar ve ticari araç kullanıcıları açısından referans kabul ediliyor.

Alanya’da günlük kullanımda en çok hissedilen kısım, “bir depo” maliyeti. Motorin tüketimi yüksek araçlarda birkaç liralık oynama bile haftalık toplam gideri büyütüyor.

MAZOTA ZAM VAR MI

Piyasada konuşulan beklentiye göre motorin litre fiyatına 5 Nisan’ı 6 Nisan’a bağlayan gece yaklaşık 7,65 TL zam yapılması bekleniyor. Bu beklenti, “mazota zam var mı” aramasını bugün iyice öne çıkardı.

Zam beklentisi gerçekleşirse, Alanya’da şehir içi dağıtım yapan esnaftan tur servislerine kadar herkes yeni maliyet tablosunu sabaha karşı yeniden yazmak zorunda kalabilir.

Bir de şu var.

6 NİSAN GECESİ 7,65 TL ZAM BEKLENTİSİ NE ANLAMA GELİYOR

Yaklaşık 7,65 TL’lik olası artış, motorin litre fiyatını bir gecede hissedilir şekilde yukarı taşır. Bu tür sıçramalarda en hızlı tepki genelde nakliye ve servis ücretlerinde görülüyor, çünkü firmalar yakıtı günlük alıyor ve maliyeti anlık yaşıyor.

Alanya gibi turizm kentlerinde “hizmetin yakıtla taşındığı” çok alan var: otellerin tedariki, restoranların günlük sevkiyatı, inşaat şantiyelerinin lojistiği, havalimanı transferleri. Motorin zam beklentisi bu yüzden sadece sürücünün değil, tüm şehrin gündemi.

MOTORİN NEDEN YÜKSELİYOR

Motorin fiyatlarını yukarı iten başlıca başlıklar; Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş, döviz kurlarındaki dalgalanmalar, ÖTV artışları ve jeopolitik riskler olarak öne çıkıyor. Özellikle Orta Doğu’daki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik riskleri, petrol arzına ilişkin endişeleri artırdığı için akaryakıt fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Bu faktörlerin ortak noktası şu: Türkiye’de pompa fiyatı, hem küresel petrol maliyetine hem de kur ve vergi bileşenlerine duyarlı. Dolayısıyla Alanya’daki sürücü, yerelde sakin bir gün yaşasa bile fiyat küresel gündemle hareket edebiliyor.

ALANYA’DA TAŞIMACILIĞA VE NAKLİYEYE ETKİSİ

Alanya’da motorin fiyatı artınca ilk etkilenen alanların başında taşımacılık geliyor. Halden markete giden ürün, depodan otele giden malzeme, şehir içi servisler… Hepsinin ortak girdisi motorin.

Bu yüzden “motorin litre fiyatı bugün ne kadar” sorusu, sadece bireysel araç sahiplerinin değil; minibüsçülerin, kamyonet sahiplerinin, kargo dağıtımının ve turizm tedarikçisinin de her sabah baktığı bir veri. Maliyet yükseldikçe, firmalar ya sefer sayısını optimize ediyor ya da fiyat güncellemesine gidiyor.

TURİZM KENTİ ALANYA’DA MOTORİN ZAMMI NEREYE YANSIR

Alanya’da turizm sezonu yaklaşırken motorin maliyeti, transfer ve tur operasyonlarının bütçesinde kritik bir kalem. Dizel araçların yoğun kullanıldığı havalimanı transferleri ve tur taşımacılığında, yakıt artışı kısa sürede paket fiyatlarına veya ek ücretlere yansıyabiliyor.

Otel tarafında ise etki daha dolaylı ilerliyor. Tedarik zinciri pahalandıkça, gıda ve sarf malzemesi sevkiyat maliyeti yükseliyor; bu da işletmelerin genel giderlerini artırıyor.

ALANYA’DA ESNAF VE SÜRÜCÜ NE YAPIYOR

Motorin pahalıyken Alanya’da birçok işletme, güzergah planlamasını sıkılaştırıyor ve gereksiz seferi azaltmaya çalışıyor. Bazı firmalar teslimat günlerini birleştiriyor, bazıları ise araç paylaşımı gibi yöntemlerle yakıt tüketimini düşürmeye odaklanıyor.

Ticari sürücüler tarafında da benzer bir tablo var: lastik basıncından sürüş stiline kadar “az yakan” her detay yeniden önem kazanıyor. Çünkü litre fiyatı 79,36 TL seviyesindeyken küçük tasarruflar bile ay sonunda fark yaratıyor.

MOTORİN FİYATI ANTALYA’DA 79,36 TL: ALANYA’DA NEDEN FARK GÖRÜLEBİLİR

Antalya için açıklanan motorin litre fiyatı 79,36 TL olsa da Alanya’da istasyonlar arasında küçük farklar görülebiliyor. Bunun nedeni genelde istasyonun bulunduğu nokta, rekabet yoğunluğu ve şirketlerin dönemsel fiyatlama/kampanya tercihlerinden kaynaklanıyor.

Yine de sürücünün aradığı asıl cevap değişmiyor: “mazot kaç TL” sorusunun bugünkü karşılığı, Antalya genelinde 79,36 TL referansında şekilleniyor.

MOTORİN FİYATLARI İÇİN ALANYA’DA TAKİP EDİLECEK İKİ KRİTİK İŞARET

Motorin fiyatlarının kısa vadede yönü için iki başlık öne çıkıyor: küresel petrol fiyatları ve kur hareketleri. Buna bir de vergi düzenlemeleri ve jeopolitik riskler eklenince, pompa fiyatı hızlı değişebiliyor.

Bu nedenle Alanya’da özellikle ticari araç sahipleri, gün sonuna doğru “gece zam gelir mi” sorusunu daha sık soruyor. Bugün için gündemdeki en net başlık da 5 Nisan’ı 6 Nisan’a bağlayan gece yaklaşık 7,65 TL zam beklentisi.

Kısacası, motorin litre fiyatı bugün 79,36 TL ve şehir bu rakamı konuşuyor; yarın sabah ise…