Dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden biri olan ve kariyeri boyunca elde ettiği başarılarla tanınan Mircea Lucescu'dan kahreden bir iddia geldi. Alanya'daki spor otoritelerinin ve futbolseverlerin de endişeyle takip ettiği süreç, maalesef en kritik evreye ulaştı. Yaklaşık bir haftadır Bükreş Üniversite Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veren 80 yaşındaki deneyimli çalıştırıcının, tıbbi müdahalelere artık yanıt veremediği ve beyin ölümünün gerçekleştiği öne sürüldü.

KAMP DÖNEMİNDE KABUSU YAŞADI

Olaylar zinciri, 29 Mart tarihinde Romanya Milli Takımı'nın kamp çalışmaları sırasında başladı. Kampta aniden fenalaşarak acil olarak hastaneye sevk edilen tecrübeli teknik adamın sağlık tablosu, o günden bu yana giderek ağırlaştı. Yaşanan bu ani sağlık krizinin gölgesinde, Romanya Futbol Federasyonu 2 Nisan itibarıyla Lucescu'nun sözleşmesini resmi olarak feshetti.

GECE YARISI DURUMU AĞIRLAŞTI

Bükreş Üniversite Hastanesi yetkilileri tarafından yapılan bilgilendirmelere göre, gece saatlerinde ünlü çalıştırıcının kalbindeki ritim bozukluğu son derece tehlikeli boyutlara ulaştı. Uygulanan yoğun tıbbi protokollere rağmen hastanın hiçbir şekilde reaksiyon göstermemesi üzerine, Lucescu apar topar yoğun bakım ünitesine nakledildi.

AİLESİNİN SON KARARI BEKLENİYOR

Romanya basınında adeta şok dalgası yaratan haberlere göre, şu an yalnızca tıbbi makinelerin desteğiyle nefes alabilen 80 yaşındaki spor adamının beyin fonksiyonları tamamen sona erdi. Alanya'dan tüm dünyaya yayılan futbol camiasının nefesini tutarak izlediği bu trajik süreçte, artık gözler efsane hocanın ailesine çevrildi. Yaşam destek ünitesiyle ilgili verilecek o en zor ve nihai kararın, ailesi tarafından alınması bekleniyor.