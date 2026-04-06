​Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2026 ayı enflasyon verilerini aylık yüzde 1,94, yıllık ise yüzde 30,87 olarak açıkladı. Ancak bu rakamlar ne sokağın ne de bağımsız kuruluşların verileriyle örtüşüyor. ENAG’ın mart ayı için açıkladığı yüzde 54,62’lik yıllık enflasyon ve İTO’nun yüzde 37,68’lik toptan eşya fiyat artışı, TÜİK’in rakamlarının gerçeklikten ne kadar kopuk olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

​Konuyla ilgili sert eleştirilerde bulunan Muharrem Kaya, "Eğer maaş zammı yakın olsaydı, enflasyon yüzde 1’in bile altında açıklanırdı. Kendi kafalarına göre bir sepet oluşturup hikaye anlatıyorlar" ifadelerini kullandı.

​AÇLIK SINIRI ASGARİ ÜCRETİ YUTTU: MUTFAKTA YANGIN VAR

​TÜRK-İŞ verilerine göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması (Açlık Sınırı) 32 bin 793 TL’ye ulaştı. Temel ihtiyaçların tamamını kapsayan Yoksulluk Sınırı ise 106 bin 817 TL gibi erişilmesi imkânsız bir noktaya savruldu.

​Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyetinin 42 bin 585 TL olduğu bir tabloda, asgari ücret ve emekli maaşları adeta komik rakamlar haline geldi. Tarihte ilk kez asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki farkın 5 bin TL’ye çıktığını belirten Kaya, "Vatandaş perişan halde bir kayığa binmiş gidiyor ama ne arayan var ne de hesap soran," dedi.

​MAAŞLAR ERİMİYOR, ADETA BUHARLAŞIYOR!

​Ocak ve şubat aylarından sonra Mart verileriyle birlikte emeklilerin üç aylık toplam zam farkı yüzde 10,04 olurken, memur emeklilerinde bu oran yüzde 6,07’de kaldı. Ancak bu artışlar kağıt üzerinde kalmaktan öteye gidemiyor.

​En düşük emekli maaşı 3 ayda bin 825 TL kayıpla reel olarak 18 bin 25 TL’ye geriledi.

​Memur emeklisinin kaybı ise 3 ayda bin 589 TL oldu.

​Kaya, bu durumu şu çarpıcı benzetmeyle özetledi: "Titanik batarken müzisyenlerin çalmaya devam etmesi gibi, açıklanan bu gerçek dışı rakamlar da ekonomideki batışı durdurmaya yetmiyor."

​KİRALARDA YENİ DÖNEM: NİSAN’DA YÜZDE 32,82 ZAM KAPIDA

​Barınma krizi de enflasyonla birlikte derinleşiyor. Mart ayı verilerinin ardından Nisan ayında uygulanacak yasal tavan kira zam oranı yüzde 32,82 olarak belirlendi. Zaten yaşama maliyeti altında ezilen vatandaş, Nisan ayından itibaren kira yükünün altında daha da ezilecek.

​"BÖYLE ÜLKE YÖNETİLMEZ, BU EŞ GÜDÜMSÜZLÜK BİTMELİ"

​Pazardaki bir patlıcanın 200 TL'ye ulaştığı bir dönemde "dezenflasyon masalları" anlatıldığını söyleyen Muharrem Kaya, iktidarın kuraklık, deprem ve savaş bahanelerinin arkasına sığındığını belirtti. Yıl sonu enflasyon hedefi olan yüzde 16'nın daha ilk 3 ayda yüzde 10'a yaklaşarak geçerliliğini yitirdiğini savunan Kaya, açıklamasını şu çağrıyla noktaladı:

​"Vatandaşlarımız kendilerine reva görülen bu durumu unutmamalı ve ilk seçimde bu iktidarı değiştirmelidir. 2026 yılı tahmin ettiğimizden de zor geçecek; maaşların acilen revize edilmesi şarttır"