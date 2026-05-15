Alanya hava durumu verilerine göre ilçede cuma günü boyunca gökgürültülü sağanak yağış etkili olacak. Özellikle öğleden sonra etkisini artırması beklenen yağış nedeniyle Meteoroloji kaynakları vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

Yağışın gün içerisinde aralıklarla devam edeceği belirtilirken, bazı bölgelerde kısa süreli su birikintileri ve trafikte aksama yaşanabileceği değerlendiriliyor. Özellikle merkez mahalleler ile sahil hattında görüş mesafesinin düşebileceği ifade ediliyor.

CUMA GÜNÜ SAAT SAAT ALANYA HAVA DURUMU

12.00 – 15.00: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 24 derece

15.00 – 18.00: Kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlı, 20 derece

18.00 – 21.00: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 16 derece

21.00 – 24.00: Gökgürültülü sağanak yağışlı, 13 derece

Meteoroloji verilerine göre yağışın en yoğun hissedileceği zaman dilimi 15.00 ile 18.00 saatleri arası olacak.

SICAKLIK AKŞAM SAATLERİNDE SERT DÜŞECEK

Öğle saatlerinde 24 dereceye kadar yükselmesi beklenen sıcaklığın, akşam saatlerinde yağışla birlikte hızla düşeceği tahmin ediliyor. Geceye doğru termometrelerin 13 dereceyi göstermesi beklenirken, yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın daha düşük olabileceği belirtiliyor.

Özellikle motosiklet sürücüleri ve şehir içi trafikte bulunan vatandaşların kaygan yollar nedeniyle dikkatli olması isteniyor.

VATANDAŞLARA TEDBİR ÇAĞRISI

Uzmanlar, kuvvetli sağanak sırasında ani sel, su baskını, yıldırım ve kısa süreli ulaşım problemleri yaşanabileceğini belirtiyor. Dışarı çıkacak vatandaşların şemsiye ve yağmurluk gibi önlemler alması tavsiye edilirken, sürücülerden hız limitlerine dikkat etmeleri istendi.

Yetkililer, özellikle dere yatakları ve su birikintisi oluşabilecek bölgelerde dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Meteoroloji verileri