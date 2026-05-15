Eskişehir’de Tepebaşı Belediyesi soruşturması kapsamında yürütülen operasyonda dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada toplam 60 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, şu ana kadar 23 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan belediyedeki özel kalem müdürünün lüks evinde yapılan aramalarda ise dikkat çeken bulgulara ulaşıldı. Polis ekipleri, evin bahçesinde toprağa gizlenmiş bir oda tespit etti. Adreste ayrıca 9 adet gümrük kaçağı coin madenciliği cihazı ele geçirildi.

60 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada soruşturmanın ihbar ve şikayetler üzerine başlatıldığı belirtildi. Dosyada;

“Zincirleme suretiyle nitelikli zimmet”,

“Evrakta sahtecilik”,

“Vergi Usul Kanunu’na muhalefet”,

“Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”

ve “Görevi kötüye kullanma” suçlamalarının yer aldığı bildirildi.

MASAK VE SAYIŞTAY RAPORLARI DOSYADA

Soruşturma dosyasına çok sayıda resmi raporun girdiği öğrenildi. Başsavcılık açıklamasına göre dosyada;

MASAK raporları,

Vergi Denetim Kurulu incelemeleri,

Sayıştay emekli denetçilerinin bilirkişi raporları,

İçişleri Bakanlığı müfettiş raporları,

HTS ve baz kayıtları,

banka hareketleri,

kripto varlık hesapları

ve belediyeye ait muhasebe kayıtları yer aldı.

“SAHTE BELGELERLE HAKSIZ KAZANÇ” İDDİASI

Soruşturmada özellikle Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen bazı organizasyon ve kiralama hizmet alımlarının mercek altına alındığı belirtildi.

İddialara göre doğrudan temin yöntemiyle yapılan işlemlerde sahte teklif mektupları düzenlendi, gerçeğe aykırı belgeler kullanıldı ve bazı hizmetler için fazla ya da karşılıksız faturalar kesildi.

Soruşturma dosyasında belediye görevlileri ile bazı şirket temsilcilerinin birlikte hareket ederek kamu zararına neden olduğu iddiası da yer aldı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

MASAK raporları doğrultusunda bazı şüphelilere ve şirketlere ait mal varlıklarına el konulduğu açıklandı. Operasyonun ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Tepebaşı Belediyesi operasyonu coin madenciliği cihazları ve bahçede bulunan gizli oda nedeniyle sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı açıklaması