Türk rap müziğinin son dönemde öne çıkan isimlerinden Wegh, Alanya gece hayatının sevilen mekanlarından Holly Stone Performance Hall sahnesinde hayranlarıyla buluştu. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konser, yaz sezonu öncesinde Alanya’nın eğlence atmosferine hareket kattı.

Konser başlamadan saatler önce dolan mekanda müzikseverler, sanatçının sevilen şarkılarını hep bir ağızdan söyledi. Wegh, sahnedeki enerjisi ve dinleyicilerle kurduğu samimi iletişimle büyük beğeni topladı.

GENÇLER ŞARKILARA EŞLİK ETTİ

Gece boyunca rap müzik tutkunları, sanatçının en çok dinlenen parçalarına eşlik ederek konserin temposunu yükseltti. Sahne şovları ve ışık performanslarıyla desteklenen etkinlikte eğlence gece boyunca sürdü.

Konser sırasında çekilen görüntüler sosyal medyada da geniş yankı bulurken, katılımcılar etkinliğe ilişkin paylaşımlarıyla geceye olan ilgiyi artırdı.

HAYRANLARIYLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Konserin ardından Wegh, kendisini izlemeye gelen hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Holly Stone Performance Hall önünde oluşan yoğunluk, sanatçının Alanya’daki konserine gösterilen ilgiyi gözler önüne serdi.

ALANYA’NIN YAZ SEZONU EĞLENCESİ HAREKETLENİYOR

Turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Alanya’daki konser ve etkinlik takvimi de hareketlenmeye başladı. Wegh’in sahne performansı, hem rap müzik severlerden tam not aldı hem de kentin gece hayatına canlılık kattı.

Yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun olarak bulunduğu Alanya’da düzenlenen bu tür organizasyonlar, şehrin sosyal yaşamına ve eğlence sektörüne önemli katkı sağlıyor.Cemali Aydınoğlu