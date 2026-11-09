A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde kasım ayında oynayacağı iki önemli karşılaşma için hazırlıklarına resmen başladı. Ay-yıldızlı ekip, 12 Kasım'da İzmir'de Belçika'yı konuk edecek, 15 Kasım'da ise deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenmanda futbolcuların fiziksel durumlarına göre farklı çalışma programları uygulandı.

Milli takımın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'ın yönetiminde başlayan hazırlık süreci, Belçika ve Fransa karşılaşmaları öncesinde dikkatleri ay-yıldızlı ekibe çevirdi.

SERGEN YALÇIN YÖNETİMİNDE İLK ANTRENMAN

A Milli Futbol Takımı'nın ilk çalışması, İstanbul'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Antrenmanda, kulüp takımlarıyla bir önceki gün oynadıkları karşılaşmalarda belirli sürenin üzerinde forma giyen futbolcular için özel bir program hazırlandı.

Bu oyuncular, Ebubekir Uçar Spor Salonu'nda yenilenme ve toparlanmaya yönelik rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Türk Hava Yolları Antrenman Sahası'nda çalıştı.

MİLLİLER PAS VE DAR ALAN ÇALIŞMASI YAPTI

Saha antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, fiziksel hazırlığın ardından 5'e 2 pas çalışmasına geçti.

Pas organizasyonları ve topa sahip olma üzerine gerçekleştirilen çalışmanın ardından antrenman dar alan oyunlarıyla devam etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki ilk çalışma, dar alan oyunlarının tamamlanmasıyla sona erdi.

Ay-yıldızlıların, önümüzdeki günlerde Belçika ve Fransa maçlarına yönelik hazırlıklarını sürdüreceği bildirildi.

ARAL ŞİMŞİR TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Milli takımda sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Aral Şimşir, ilk antrenmanda takım arkadaşlarından ayrı bir program uyguladı.

Genç futbolcu, sağlık ekibinin belirlediği bireysel egzersiz programı doğrultusunda çalışmalarını sürdürdü.

Aral Şimşir'in Belçika ve Fransa karşılaşmalarında forma giyip giyemeyeceğine ilişkin henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı.

Oyuncunun durumunun tedavi süreci ve yapılacak sağlık değerlendirmeleri doğrultusunda netleşmesi bekleniyor.

MİLLİ TAKIMI TAHİR EDİZ KIRAY DA TAKİP ETTİ

A Milli Futbol Takımı'nın hazırlıklarını Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi de yakından takip etti.

A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Ediz Kıray, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanı izledi.

Böylece ay-yıldızlıların kritik maçlar öncesindeki ilk çalışması, federasyon yönetiminin de katılımıyla tamamlandı.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi kapsamında 12 Kasım Perşembe günü Belçika ile karşılaşacak.

İzmir'de oynanacak mücadele, ay-yıldızlıların kasım ayındaki ilk sınavı olacak.

Türkiye, Belçika karşılaşmasının ardından ikinci maç için Fransa deplasmanına çıkacak.

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Milliler, 15 Kasım Pazar günü Fransa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Belçika maçından kısa süre sonra oynanacak karşılaşma, A Milli Takım'ın yoğun kasım takvimindeki ikinci önemli sınavı olacak.

İki güçlü rakiple karşılaşacak Türkiye'nin bu maçlarda ortaya koyacağı performans merakla bekleniyor.

MİLLİ TAKIM YARIN YENİDEN SAHAYA ÇIKACAK

A Milli Futbol Takımı, Belçika ve Fransa karşılaşmalarının hazırlıklarına ara vermeden devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından paylaşılan programa göre ay-yıldızlı ekip, 10 Kasım Salı günü saat 17.15'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yeniden antrenman yapacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki milliler, kasım ayındaki iki önemli karşılaşmaya hazırlanırken futbolcuların fiziksel durumları ve takımın son hazırlıkları yakından takip edilecek.