Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Ova Mahallesi'nde yaşanan silahlı olay, bir ailenin üç ferdinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. İbrahim K., henüz belirlenemeyen bir nedenle babası Nasuh K. ve annesi Hatice K.'ye silahla ateş açtı. İbrahim K., daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.

SİLAH SESLERİNİ DUYAN KOMŞULAR İHBAR ETTİ

Mahalleden yükselen silah seslerini duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, evde bulunan üç kişiye müdahale etti.

ANNE HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde İbrahim K. ile babası Nasuh K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Silahlı saldırıda ağır yaralanan anne Hatice K. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ancak Hatice K., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece aile faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

JANDARMA OLAYI ARAŞTIRIYOR

Kaş ilçesinde büyük üzüntüye neden olan olayın hangi sebeple meydana geldiği henüz bilinmiyor.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ederken, silahlı saldırının arkasındaki nedenin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.