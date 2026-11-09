AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Ziraat Bankkart’a konuk olacak ON Hotels Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Ankara’da yaptığı son antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

SMS Grup Efeler Ligi’nde Gaziantep Gençlik Spor ile oynadığı karşılaşmanın ardından Ankara’ya geçen ON Hotels Alanya Belediyespor, Ziraat Bankkart maçının hazırlıklarını başkentte sürdürdü. Başantrenör Serkan Oğuz yönetiminde çalışmalarını gerçekleştiren Alanya temsilcisi, dün fitness antrenmanı yaptı. Bugün ise salon antrenmanına çıkan takım, bu çalışmayla kupa mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Kupa Voley grup etabında İstanbul Gençlik Spor ve İBB Spor Kulübü’nü 3-2’lik skorlarla mağlup eden ON Hotels Alanya Belediyespor, iki maçını da kazanarak grubunu lider tamamlamış ve çeyrek finale yükselmişti. Ziraat Bankkart ile ON Hotels Alanya Belediyespor arasındaki karşılaşma, 10 Kasım Salı günü TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu’nda oynanacak. Saat 16.30’da başlayacak mücadele, TRT Spor Yıldız’dan canlı yayımlanacak.