A Milli Futbol Takımı, 2026 yılının son milli maç dönemine giriyor. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele eden ay-yıldızlı ekip, grup aşamasındaki son iki karşılaşmasını kasım ayında oynayacak.

Eylül ve ekim aylarında oynadığı dört karşılaşmadan puan çıkaramayan Türkiye, Belçika ve Fransa maçlarında alacağı sonuçlarla grup aşamasını tamamlayacak.

TÜRKİYE'NİN MİLLİ MAÇLARI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı'nın kasım ayındaki UEFA Uluslar Ligi maç programı belli oldu.

Milliler, ilk karşılaşmasını 12 Kasım Perşembe günü Belçika ile İzmir'de oynayacak. Ardından 15 Kasım Pazar günü Fransa'ya konuk olacak.

Kasım 2026 milli maç programı:

Karşılaşma Tarih Saat (TSİ) Türkiye - Belçika 12 Kasım 2026 Perşembe 20.00 Fransa - Türkiye 15 Kasım 2026 Pazar 22.45

Her iki karşılaşmanın da ATV ekranlarından canlı yayınlanacağı belirtiliyor.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Belçika arasındaki UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup beşinci hafta karşılaşması, 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadelede A Milli Futbol Takımı, taraftarı önünde galibiyet arayacak.

Grupta oynadığı ilk dört maçta puan alamayan ay-yıldızlılar, Belçika karşısında ilk puanlarını kazanmayı hedefliyor.

İki takım arasında 2 Ekim'de Belçika'da oynanan ilk mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazanmıştı.

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı, Belçika karşılaşmasının ardından UEFA Uluslar Ligi grup aşamasındaki son maçına Fransa deplasmanında çıkacak.

Fransa-Türkiye karşılaşması, 15 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 22.45'te oynanacak.

Mücadeleye Fransa'nın Bordeaux kentindeki Atlantique Stadyumu ev sahipliği yapacak.

İki takım, grubun ilk haftasında 25 Eylül'de Kocaeli'de karşılaşmış ve Fransa sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.

Türkiye, bu karşılaşmayla birlikte 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi grup aşamasını tamamlayacak.

MİLLİ MAÇLAR HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kasım ayında oynanacak Türkiye-Belçika ve Fransa-Türkiye karşılaşmalarının ATV ekranlarından canlı yayınlanacağı bilgisi paylaşıldı.

Yayın programına göre Türkiye-Belçika mücadelesi 12 Kasım Perşembe saat 20.00'de, Fransa-Türkiye karşılaşması ise 15 Kasım Pazar saat 22.45'te futbolseverlerle buluşacak.

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK?

Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmalarının ardından başlayan milli ara, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü itibarıyla başladı.

FIFA'nın uluslararası maç takvimine göre milli maç dönemi 17 Kasım 2026 Salı günü sona erecek.

Bu süreçte kulüp takımlarının lig mücadelelerine ara verilirken, futbolcular ülkelerinin milli takımlarında görev alacak.

Milli aranın tamamlanmasının ardından Süper Lig'de karşılaşmalar kaldığı yerden devam edecek.

TÜRKİYE'NİN UEFA ULUSLAR LİGİ GRUBUNDA HANGİ TAKIMLAR VAR?

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Avrupa futbolunun güçlü ekiplerinden Fransa, İtalya ve Belçika ile aynı grupta bulunuyor.

Ay-yıldızlı ekip, eylül ve ekim aylarında oynadığı dört karşılaşmanın ardından kasım ayında Belçika ve Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Grup aşamasının son iki maçında alınacak sonuçlar, Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki nihai sıralamasını belirleyecek.