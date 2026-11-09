Konya'da akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası bir aileyi yasa boğdu. Beyşehir kara yolunda seyir halinde olan otomobilin yol kenarında park halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu yaşanan kazada, aynı araçta bulunan dede ve nine yaşamını yitirdi, 3 yaşındaki torunları ise ağır yaralandı.

Çarpışmanın şiddetiyle kamyonun altına giren otomobil adeta demir yığınına dönerken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

PARK HALİNDEKİ KAMYONA ARKADAN ÇARPTI

Kaza, saat 21.00 sıralarında Konya-Beyşehir kara yolunun Altınapa Barajı yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 70 yaşındaki Mustafa Kemer yönetimindeki 33 ZH 985 plakalı otomobil, yolun sağ tarafında park halinde bulunan 42 AG 604 plakalı kamyona henüz belirlenemeyen bir nedenle arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil kamyonun altına girerken, aracın ön kısmında büyük hasar oluştu. Şiddetli kazanın ardından otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DEDE VE NİNE OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, otomobilde bulunan yaralıların durumunu kontrol etti.

Yapılan incelemede otomobilin sürücüsü Mustafa Kemer (70) ile yanında bulunan eşi Senem Kemer'in (65) hayatını kaybettiği belirlendi.

Feci kazada aynı aileden iki kişinin yaşamını yitirmesi büyük üzüntüye neden oldu.

3 YAŞINDAKİ TORUNLARI AĞIR YARALANDI

Kazada otomobilde bulunan çiftin 3 yaşındaki torunları Kerem Öz de ağır yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Kerem Öz'ün durumunun ağır olduğu bildirildi. Küçük çocuğun sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama bekleniyor.

OTOMOBİL DEMİR YIĞININA DÖNDÜ

Kazanın şiddeti, otomobilde meydana gelen ağır hasarla gözler önüne serildi.

Park halindeki kamyona arkadan çarpan otomobilin kamyonun altına girdiği ve büyük ölçüde parçalandığı belirtildi.

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaparak olayın nasıl gerçekleştiğini araştırmaya başladı.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Hayatını kaybeden Mustafa Kemer ve eşi Senem Kemer'in cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi işlemleri için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kazanın ardından ailenin yakınlarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, 3 yaşındaki Kerem Öz'ün hastanedeki tedavisi sürüyor.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İki kişinin yaşamını yitirdiği, bir çocuğun ise ağır yaralandığı trafik kazasıyla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Otomobilin park halindeki kamyona hangi nedenle çarptığı ve kazanın oluşumunda etkili olan koşulların yapılacak incelemeler sonucunda netleşmesi bekleniyor.