İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamanın bilançosu ağırlaşıyor. Fabrikada yaşanan faciada can kaybının 16'ya yükseldiği açıklandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaştığı son bilgilere göre patlamada 16 kişi yaşamını yitirirken, 2'si ağır olmak üzere toplam 13 kişi yaralandı.
PATLAMADA CAN KAYBI 16'YA YÜKSELDİ
İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir-çelik fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından yürütülen çalışmalarla birlikte acı bilanço netleşmeye başladı.
İlk açıklamalarda 6 olarak duyurulan can kaybının 16'ya yükseldiği bildirildi.
Patlamada yaralanan 13 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu açıklandı.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Facianın ardından olayın nedeninin belirlenmesi ve olası ihmallerin araştırılması amacıyla adli soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında 5 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
SORUŞTURMAYA 4 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ
Patlamayla ilgili başlatılan adli soruşturmanın yürütülmesi için 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.
Olayın meydana geliş şekli, patlamanın nedeni ve olası sorumlulukların soruşturma kapsamında araştırılması bekleniyor.