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Olayın meydana geliş şekli, patlamanın nedeni ve olası sorumlulukların soruşturma kapsamında araştırılması bekleniyor.

Patlamayla ilgili başlatılan adli soruşturmanın yürütülmesi için 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Facianın ardından olayın nedeninin belirlenmesi ve olası ihmallerin araştırılması amacıyla adli soruşturma başlatıldı.

Patlamada yaralanan 13 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu açıklandı.

İlk açıklamalarda 6 olarak duyurulan can kaybının 16'ya yükseldiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaştığı son bilgilere göre patlamada 16 kişi yaşamını yitirirken, 2'si ağır olmak üzere toplam 13 kişi yaralandı.

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