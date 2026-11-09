Niğde'nin İlhanlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir apartmanın 9'uncu katından düşen Rukiye Demirel hayatını kaybetti.

9'UNCU KATTAN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Olay, İlhanlı Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Rukiye Demirel, yaşadığı binanın 9'uncu katındaki pencereden henüz bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştü.

Kadının metrelerce yükseklikten düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ ÖLÜMÜNÜ BELİRLEDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Rukiye Demirel'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Demirel'in cenazesi, olay yerindeki işlemlerin ardından Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kadının 9'uncu kattan düşmesine ilişkin polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Olayın nasıl meydana geldiğinin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.