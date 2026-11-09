On Numara'nın 9 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de gerçekleştirilen 90 numaralı çekilişinde kazanan sayılar açıklandı. Çekilişte 1, 8, 9, 13, 21, 27, 28, 29, 34, 37, 40, 42, 43, 47, 57, 65, 66, 67, 69, 70, 72 ve 74 numaraları belirlendi.

9 KASIM 2026 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango Online çekiliş sonuçlarına göre 90 numaralı On Numara çekilişinde belirlenen 22 sayı, küçükten büyüğe şu şekilde sıralandı:

1 - 8 - 9 - 13 - 21 - 27 - 28 - 29 - 34 - 37 - 40 - 42 - 43 - 47 - 57 - 65 - 66 - 67 - 69 - 70 - 72 - 74

9 Kasım tarihli çekilişin numarası 90 olarak kayıtlara geçti. Çekilişe katılanlar, kuponlarında işaretledikleri sayılarla açıklanan 22 numarayı karşılaştırarak sonuçlarını kontrol edebiliyor.

ON NUMARA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

On Numara çekiliş sonuçları, Sisal Şans tarafından işletilen Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesindeki çekiliş sonuçları bölümünden sorgulanabiliyor. Katılımcılar, 9 Kasım 2026 tarihini ve 90 numaralı çekilişi seçerek açıklanan sayıları inceleyebiliyor.

Resmi sonuç ekranı üzerinden çekiliş bilgilerine ulaşılabiliyor. Kupon kontrolünde doğru çekiliş tarihinin ve numarasının seçilmesi önem taşıyor.

ON NUMARA NASIL OYNANIR, KAÇ SAYI SEÇİLİR?

On Numara oyununda 1 ile 80 arasındaki sayılardan 10 tanesi işaretleniyor. Her çekilişte toplam 22 numara belirleniyor. Katılımcıların seçtiği 10 sayı, çekilişte açıklanan numaralarla karşılaştırılıyor.

Oyunda sonuç değerlendirmesi, işaretlenen sayılardan kaçının çekilişte belirlenen numaralar arasında bulunduğuna göre yapılıyor. İkramiye kategorileri ve ödeme bilgileri Milli Piyango Online'ın resmi sonuç ekranından kontrol edilebiliyor.

BİR SONRAKİ ON NUMARA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

9 Kasım 2026 tarihli çekilişin ardından bir sonraki On Numara çekilişi 13 Kasım 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Yeni çekilişte de 1 ile 80 arasından 22 numara belirlenecek.

On Numara sonuçlarına ilişkin resmi bilgilere Milli Piyango Online internet sitesinin On Numara çekiliş sonuçları bölümünden ulaşılabiliyor.