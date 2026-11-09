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Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Fatma Benli'nin kesin ölüm nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fatma Benli'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, apartmanın birinci katındaki dairede tek başına yaşayan Fatma Benli'den bir süre haber alamayan komşuları, durumdan endişelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen olayda, bir apartmanın birinci katında yalnız yaşayan Fatma Benli (81), evinde ölü bulundu.

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