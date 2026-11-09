Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen olayda, bir apartmanın birinci katında yalnız yaşayan Fatma Benli (81), evinde ölü bulundu.

KOMŞULARI HABER ALAMAYINCA EKİPLERE BİLDİRDİ

Olay, akşam saatlerinde Çubuk ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Battalgazi Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, apartmanın birinci katındaki dairede tek başına yaşayan Fatma Benli'den bir süre haber alamayan komşuları, durumdan endişelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

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İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

81 YAŞINDAKİ KADININ HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fatma Benli'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yaşlı kadının cenazesi, olay yerinde gerçekleştirilen incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Fatma Benli'nin kesin ölüm nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA