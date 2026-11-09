KÜRESEL Gazeteciler Konseyi’nin (KGK) 6. Küresel Medya Buluşması, Alanya’da tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye’nin yanı sıra 32 ülkeden yaklaşık 350 gazeteciyi bir araya getiren organizasyonda sona gelinirken, beş günlük buluşmanın en görkemli etkinliği olan Küresel Başarı Ödülleri töreni ve gala yemeği için artık saatler kaldı.

Dün gerçekleştirilen Medya Çalıştayı’nda, dijitalleşmeyle birlikte medyanın geçirdiği dönüşüm, yapay zekâ, algı yönetimi, basın özgürlüğü, kişilik hakları ve dijital yayıncılıkta SEO gibi önemli başlıklar ele alındı. Saat 16.00’da başlayan çalıştayın moderatörlüğünü Prof. Dr. Levent Eraslan üstlendi. Prof. Dr. Asım Egemen Yılmaz, “Yapay Zekâ Özgürlük mü Tutsaklık mı?” başlıklı sunumuyla yapay zekânın medya üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Prof. Dr. Levent Eraslan “Dijital Medyada Algı Yönetimi ve Etik Sınırlar”, Avukat Atilla Diler dijital medyada basın özgürlüğü ile kişilik hakları arasındaki sınır, Ulaş Odabaş ise “Dijital Yayıncılıkta SEO: Google Görünürlüğünü Artırma Teknikleri” başlıklarında sunum yaptı.

ŞİDDETLE MÜCADELE MEDYANIN MERCEĞİNDE

Küresel Medya Buluşması kapsamında bugün ise Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi iş birliğiyle “Şiddet Önleme Modeli Olarak Sosyal Arabuluculuk ve Şiddetin Medya Kullanımı” başlıklı sempozyum gerçekleştirilecek. Saat 14.00-17.00 arasında Eftelia Marin Otel Konferans Merkezi’nde düzenlenecek sempozyumda iki ayrı salonda toplam 6 oturum yapılacak. Akademisyen ve uzmanların katılacağı oturumlarda şiddetin önlenmesinde sosyal arabuluculuğun rolü ile medyanın şiddet üzerindeki etkileri farklı yönleriyle ele alınacak.

GÖZLER BU AKŞAMKİ MUHTEŞEM GECEDE

Beş günlük buluşmanın finalinde ise bu akşam Lonicera World Hotel’de Küresel Başarı Ödülleri töreni ve gala yemeği düzenlenecek. Siyaset, diplomasi, spor, medya, bilim, sanat ve iş dünyasından önemli isimlerin katılacağı gecede, uluslararası alanda başarılarıyla öne çıkan isimlere ödülleri takdim edilecek. Bu yıl Küresel Diplomasi Ödülü, Kosova’nın önceki Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani’ye, Küresel Dostluk Ödülü ise Kosova Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka’ya verilecek. Türk futbolunun önemli isimlerinden Fatih Terim, uluslararası başarıları nedeniyle Küresel Spor Ödülünün sahibi olacak. Gazze’deki gelişmeleri gündemde tutan yayınları nedeniyle Gazzete’nin yayıncısı Hayrunnisa Çiçeke Küresel Gazetecilik Ödülü takdim edilecek. Küresel Marka Ödülü Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer’e, Küresel İnovasyon Ödülü Keepler adına Ömer Alaettinoğlu’na, Küresel Medya Ödülü TRT AVAZ adına Yücel Kılıçkaya’ya verilecek. Küresel Sanat Ödülü Kırgız sanatçı Roza Amanova’ya, Küresel Bilim Ödülü ise Kazak bilim insanı Sultanhan Zhussip’e sunulacak. Merhum gazeteci Veli Altınkaya adına verilen özel ödül, duayen gazeteci-yazar Yavuz Donata takdim edilecek.

Meslekte 50 yılını dolduran kıdemli gazeteciler de gecede unutulmayacak. Coşkun Aral, Yazgülü Aldoğan, Ahmet Coşkunaydın, Yavuz Nufel ve Necati Günay meslek onur ödülüne layık görülecek. Alanya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 32 ülkeden yaklaşık 350 gazeteciyi buluşturan Küresel Medya Buluşması, bu akşam düzenlenecek görkemli gala ve ödül töreniyle sona erecek.