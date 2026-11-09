Ara transfer dönemi öncesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen Amedspor hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Diyarbakır temsilcisinin, Manchester United ve Juventus gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba'yı transfer listesine aldığı ileri sürüldü.

33 yaşındaki yıldız futbolcunun transfer şartlarını araştırdığı belirtilen Amedspor yönetiminin, ses getirecek bir hamle için girişimlere başladığı iddia edildi.

AMEDSPOR'DAN PAUL POGBA BOMBASI

Ara transfer döneminde orta saha bölgesine önemli bir takviye yapmak isteyen Amedspor'un hedefindeki ismin Paul Pogba olduğu öne sürüldü.

Bonservisinin elinde olduğu iddia edilen Fransız futbolcunun durumunu yakından takip eden yeşil-kırmızılı yönetimin, oyuncuyu kadrosuna katabilmek için transfer şartlarını değerlendirdiği belirtildi.

Pogba'nın Amedspor'a transfer olması halinde, Diyarbakır temsilcisi dünya çapında tanınan bir futbolcuyu kadrosuna kazandırmış olacak.

MENAJERİYLE İLK TEMAS KURULDUĞU İDDİA EDİLDİ

Transfer iddiasının en dikkat çeken ayrıntısı ise Amedspor yönetiminin Pogba'nın menajeriyle iletişime geçtiği yönündeki bilgiler oldu.

İddiaya göre kulüp yetkilileri, Fransız futbolcunun transfer şartlarını ve beklentilerini öğrenmek amacıyla ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

Taraflar arasındaki temasların önümüzdeki günlerde ilerleyebileceği, Amedspor yönetiminin yıldız oyuncuyla yüz yüze görüşmek istediği de öne sürüldü.

Ancak transfer görüşmelerine ilişkin kulüpten veya futbolcunun temsilcilerinden henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONU POGBA'NIN KARİYERİ

Paul Pogba, Avrupa futbolunda uzun yıllar forma giymiş ve kariyeri boyunca önemli başarılara imza atmış isimler arasında yer alıyor.

Juventus ve Manchester United formalarıyla adından söz ettiren Fransız orta saha oyuncusu, özellikle teknik kapasitesi, fiziksel gücü ve oyun kurma becerileriyle tanınıyor.

Pogba'nın kariyerindeki önemli başarılar arasında şunlar bulunuyor:

2018 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu

4 Serie A şampiyonluğu

1 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu

Fransa Milli Takımı'nın 2018 Dünya Kupası'nı kazanan kadrosunda yer alan Pogba, uluslararası futbolun en çok tanınan orta saha oyuncularından biri haline geldi.

AMEDSPOR TARAFTARI GELİŞMELERİ BEKLİYOR

Paul Pogba'nın adının Amedspor ile anılması, ara transfer dönemi öncesinde dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.

Diyarbakır temsilcisinin böylesine önemli bir ismi kadrosuna katma ihtimali, transferin mali şartları ve oyuncunun vereceği karar konusundaki merakı artırdı.

Amedspor yönetiminin görüşmeleri ilerletip ilerletmeyeceği ve Fransız futbolcunun Türkiye'de forma giymeye sıcak bakıp bakmayacağı henüz bilinmiyor.