İstanbul'un Pendik ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren ağır yaralandı. Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda yaşanan kazada, Ekren'in kullandığı otomobil kontrolden çıkarak önce yol bakım levhasına, ardından iki araca çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle devrilen otomobilin içerisinde sıkışan Ekren, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ilçe başkanının tedavi altına alındığı bildirildi.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI BAĞLANTI YOLUNDA FECİ KAZA

Kaza, saat 20.45 sıralarında Pendik'teki Tersane Köprüsü Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren'in kullandığı 34 RAB 718 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Yoldan savrulan otomobil ilk olarak yol bakım levhasına çarptı. Ardından aynı güzergâhta bulunan iki araca daha çarpan otomobil, çarpışmanın etkisiyle devrildi.

Kazanın ardından Ekren, devrilen otomobilin içerisinde sıkışarak yaralandı.

CHP PENDİK İLÇE BAŞKANI ARAÇTA SIKIŞTI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, devrilen otomobilde bir kişinin sıkıştığını fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, otomobilin içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin müdahalesi sonucunda araçtan çıkarılan sürücünün CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren olduğu belirlendi.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Abidin Ekren, olay yerinde hazır bekleyen sağlık görevlilerine teslim edildi.

Yapılan ilk müdahalede ağır yaralandığı belirlenen Ekren, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan CHP Pendik İlçe Başkanı'nın sağlık durumuna ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

KAZADA İKİ ARAÇ DAHA HASAR GÖRDÜ

Abidin Ekren'in kullandığı otomobilin önce yol bakım levhasına, ardından iki araca çarpması nedeniyle kazaya toplam üç otomobil karıştı.

Ekren'in kullandığı otomobil çarpışmanın etkisiyle devrilirken, diğer araçlarda meydana gelen hasarın boyutuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Diğer araçlarda bulunan kişilerin sağlık durumlarına ilişkin de henüz bir açıklama yapılmadı.

POLİS KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI

CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren'in ağır yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazasının ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kazanın kesin meydana geliş nedeni ve otomobilin hangi koşullarda kontrolden çıktığı yapılacak araştırmaların ardından netlik kazanacak.