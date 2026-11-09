Mustafa Sarıgül'ün eski koruması B.Ö.D.'nün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü belirtilen soruşturma kapsamında verdiği ek ifadeye ilişkin ayrıntılar kamuoyuna yansıdı.

B.Ö.D.'nün anlatımlarında Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Belek'teki otel ziyaretleri, Sarıgül'ün yakın çevresindeki isimlerle ilgili mali işlemler ve çeşitli cinsel saldırı iddiaları yer aldı.

Ancak ifadede aktarılan bilgilerin bir bölümünün doğrudan gözlemlere, bir bölümünün ise duyumlara dayandığı belirtiliyor. İddialara ilişkin kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.

ANTALYA BELEK'TEKİ OTEL ZİYARETLERİNİ ANLATTI

B.Ö.D., ek ifadesinde Mustafa Sarıgül ile Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm bölgesindeki bir otele iki kez gittiklerini ileri sürdü.

Eski koruma, Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül'ün Titanic Golf Otel'in sahibi olduğunu kendisine birçok kez söylediğini iddia etti.

B.Ö.D., söz konusu ziyaretler sırasında Sarıgül'ün kadınlarla cinsel birliktelik yaşadığını öne sürerken, kadınların kim tarafından gönderildiğini bilmediğini ifade etti.

Otelle ilgili mülkiyet iddiası bağımsız kaynaklarla doğrulanmış değil. Ayrıca ifadede adı geçen otel veya işletmesinin herhangi bir suça karıştığına ilişkin kesinleşmiş bir tespit bulunmuyor.

ESKİ KORUMADAN CİNSEL SALDIRI İDDİALARI

B.Ö.D., daha önceki beyanlarında Mustafa Sarıgül'ün kendisine rızası dışında cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmişti.

Ek ifadesinde ise Sarıgül'ün kendisini başka kişilerle cinsel birliktelik yaşamaya yönlendirdiğini ileri sürdü.

Ankara'daki bir konutta yaşandığını öne sürdüğü olaylardan da söz eden B.Ö.D., Sarıgül'ün özel kaleminde çalıştığını belirttiği E. isimli bir kadınla ilgili iddialarda bulundu.

Eski koruma, kendisine bu kişiyle cinsel birliktelik yaşaması yönünde teklifler yapıldığını öne sürerken, söz konusu kadının anlatılan olaylara rıza gösterip göstermediğine ilişkin kesin bilgisi olmadığını belirtti.

Bu iddialar da henüz yargı kararıyla doğrulanmadı.

“SİYASİ GÜCÜNDEN KORKTUĞUM İÇİN SUSTUM” İDDİASI

B.Ö.D., gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını ve bu süreçte Mustafa Sarıgül tarafından arandığını ileri sürdü.

Görüşmenin farklı bir telefon numarası üzerinden WhatsApp aracılığıyla yapıldığını iddia eden eski koruma, yaklaşık bir dakika süren konuşmada Sarıgül'ün kendisine geçmiş olsun dediğini ve ardından telefonu kapattığını anlattı.

B.Ö.D., uzun süre sessiz kalmasının nedenini ise Sarıgül'ün siyasi gücünden ve bağlantılarından duyduğunu söylediği korkuyla açıkladı.

ŞİŞLİ BELEDİYESİ HARCAMALARINA İLİŞKİN İDDİALAR

Ek ifadede Şişli Belediyesi üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen bazı mali işlemler de yer aldı.

B.Ö.D., A.G. isimli kişinin belediyeye yapılan işlerin gerçek değerinden daha yüksek tutarlarda faturalandırıldığını duyduğunu ileri sürdü.

Söz konusu işlemler nedeniyle belediyenin zarara uğratıldığını iddia eden eski koruma, bu anlatımına ilişkin doğrudan bir belge veya kesinleşmiş yargı tespiti sunmadı.

PARA TRANSFERLERİ VE GAYRİMENKUL İŞLEMLERİ GÜNDEMDE

Eski koruma B.Ö.D., Mustafa Sarıgül'ün yakın çevresindeki bazı kişilerin para ve gayrimenkul işlemlerinde rol aldığını da iddia etti.

Ömer Sarıgül'ün babasından çanta içerisinde para aldığını gördüğünü öne süren B.Ö.D., bu ödemelerin aile içindeki anlaşmazlıklarla bağlantılı olduğunu ileri sürdü.

Ayrıca Aynur Aydın'ın Sarıgül'ün mali işlerine ilişkin bilgi sahibi olduğunu, İlhami Kaymak'ın ise gayrimenkul işlemleriyle ilgilendiğini iddia etti.

Ankara'daki Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçilik binasının mülkiyetine ilişkin de beyanda bulunan eski koruma, bu konudaki bilgisinin duyumlara dayandığını ve taşınmazın tapu kaydını bilmediğini ifade etti.

BORSA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN İDDİALAR DA YER ALDI

B.Ö.D.'nün ek ifadesinde bazı kişilerin borsada piyasa manipülasyonu girişimlerinde bulunduğuna yönelik iddialar da gündeme geldi.

Eski koruma, Ömer Sarıgül ve bazı başka isimlerden söz ederken, bu işlemlere ilişkin anlatımlarının doğrudan bilgisine değil, duyumlarına dayandığını belirtti.

GÖZLER SORUŞTURMA SÜRECİNDE

Mustafa Sarıgül'ün eski korumasının ek ifadesinde yer aldığı belirtilen Antalya Belek'teki otel ziyaretleri, mali işlemler ve cinsel saldırı iddialarının adli süreçte nasıl değerlendirileceği henüz netlik kazanmadı.

İddiaların doğruluğu, ilgili kişilerin beyanları ve elde edilecek deliller doğrultusunda değerlendirilecek.