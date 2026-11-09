Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde 2004 yılından bu yana turizm sektöründe faaliyet gösteren 5 yıldızlı Insula Resort & Spa Hotel'in kapandığı ve kiraya verildiği bildirildi. Toplam 294 oda ve 700 yatak kapasitesine sahip tesisin geleceği belirsizliğini korurken, yeni işletmecinin kim olacağı ve otelin yeniden açılıp açılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

22 YILLIK OTELİN FAALİYETLERİ SONA ERDİ

Alanya Postası ve turizm sektörü yayınlarında yer alan bilgilere göre, Konaklı'da denize sıfır konumda bulunan Insula Resort & Spa Hotel faaliyetlerini sonlandırdı. Tesisin kiraya verildiği belirtilirken, kiralama işleminin tamamlanıp tamamlanmadığına ilişkin ayrıntılar paylaşılmadı.

2004 yılında hizmete açılan ve 2013 yılında kapsamlı bir yenilemeden geçen otel, 22 yıllık geçmişiyle Alanya'nın köklü konaklama tesisleri arasında bulunuyordu. Her şey dahil konseptiyle çalışan işletme, özellikle aile tatillerine yönelik konaklama hizmetleri sunuyordu.

294 ODA VE 700 YATAK KAPASİTESİ BULUNUYOR

Otelin kendi internet sitesinde yayımlanan teknik bilgilere göre tesis, 294 oda ve 700 yatak kapasitesine sahip. Konaklama birimlerinin 197'si standart oda, 95'i aile odası ve 2'si engelli misafirlerin kullanımına uygun odalardan oluşuyor.

Standart odaların 20, aile odalarının ise 25 metrekare büyüklüğünde olduğu belirtiliyor. Tesiste üç yüzme havuzu, su kaydırakları, SPA merkezi, çocuk kulübü, toplantı salonları ve özel kum plajı bulunuyor.

Otelin yayımladığı konum bilgilerine göre tesis, Konaklı merkezine yaklaşık 200 metre, Alanya ilçe merkezine ise 13 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Antalya Havalimanı'na olan mesafesi yaklaşık 110 kilometre olarak belirtiliyor.

OTEL SATILDI MI, KİRAYA MI VERİLDİ?

Insula Resort & Spa Hotel hakkındaki haberlerde tesisin kiraya verildiği ifade ediliyor. Ancak otelin mülkiyetinin satıldığına veya tapu devrinin gerçekleştiğine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Bu nedenle gelişmenin mülkiyet değişikliği olarak değerlendirilmesi için henüz yeterli bilgi yok. Yeni kiracının kimliği, sözleşmenin süresi ve tesisin hangi şirket tarafından işletileceği açıklanmış değil.

YENİ İŞLETMECİ İÇİN HANGİ İŞLEMLER GEREKİYOR?

Kültür ve Turizm Bakanlığının turizm işletmesi belgelerinin devrine ilişkin açıklamaları, otelin geleceği açısından önemli bir ayrıntı ortaya koyuyor. Bakanlığa göre turizm işletmesi belgesinin başka bir işletmeciye devredilmesi için yeni işletmecinin tesise ilişkin işyeri açma ve çalışma ruhsatını alması ve belge devri başvurusunda bulunması gerekiyor.

Ancak bu düzenleme, Insula Resort & Spa Hotel için resmi bir devir başvurusu yapıldığı anlamına gelmiyor. Tesise ilişkin herhangi bir belge devri işleminin tamamlandığı yönünde doğrulanmış bilgi bulunmuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, belgeli konaklama tesislerinin bilgilerinin resmi sorgulama sistemi üzerinden incelenebildiğini belirtiyor. Bakanlık ayrıca sistemdeki bilgilerin belirli aralıklarla güncellendiğini ve bazı işlemlerin güncel durumunun henüz kayıtlara yansımamış olabileceğini hatırlatıyor.

ALANYA TURİZMİNDE YENİ DÖNEM BEKLENİYOR

Konaklı, Alanya'nın büyük ölçekli konaklama tesislerinin bulunduğu turizm bölgelerinden biri. Insula Resort & Spa Hotel'in 700 yataklık kapasitesi, işletmenin yeniden faaliyete geçip geçmeyeceği sorusunu bölgedeki turizm hareketliliği açısından önemli hale getiriyor.

Tesisin kapanmasının çalışanların istihdamına, mevcut rezervasyonlara veya bölgedeki turizm kapasitesine nasıl yansıdığı konusunda ise açıklanmış bir veri bulunmuyor. Bu nedenle söz konusu alanlarda kesin bir kayıp yaşandığını söylemek mümkün değil.

Otelin yeni sezonda aynı isimle mi yoksa farklı bir markayla mı hizmet vereceği de belirsiz. Yeniden açılış tarihi, işletmeci şirket ve olası yenileme yatırımlarına ilişkin henüz kamuoyuna duyurulmuş bir takvim bulunmuyor.

Alanya turizminde 22 yıllık geçmişe sahip tesisin geleceğinin, kiralama sürecine ilişkin ayrıntıların ve yeni işletmecinin açıklanmasıyla netleşmesi bekleniyor.