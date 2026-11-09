Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun sakatlığı ve sahalara dönüş tarihi gündemdeki yerini koruyor. Sol dizinden operasyon geçiren İspanyol futbolcunun tedavi süreci devam ederken, sarı-lacivertli taraftarlar yıldız oyuncunun ne zaman yeniden forma giyebileceğini araştırıyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Asensio'nun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesi öngörülüyor.

MARCO ASENSIO NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio'nun Ocak 2027'nin ikinci yarısında sahalara dönmesi bekleniyor.

İspanya'da artroskopik operasyon geçiren futbolcunun rehabilitasyon programı devam ediyor. Ancak yıldız oyuncunun takımla antrenmanlara başlayacağı ve resmî maçlarda forma giyebileceği tarih henüz kesinleşmedi.

Asensio'nun dönüşü, sağlık ekibinin kontrolleri ve oyuncunun fiziksel durumuna göre şekillenecek.

ASENSIO'NUN SAKATLIĞI NE?

Marco Asensio'nun sakatlık süreci, 22 Ağustos'ta oynanan Konyaspor karşılaşmasının ardından başladı.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan İspanyol futbolcu, eylül ayında yeniden takıma katıldı. Ancak ilerleyen haftalarda sol dizinde oluşan ağrı ve şişlik şikâyetleri üzerine detaylı sağlık kontrollerinden geçirildi.

Yapılan MR incelemesinde yıldız oyuncunun sol diz ekleminde kıkırdak lezyonu tespit edildi.

Bunun üzerine Asensio'nun İspanya'da artroskopik operasyon geçirdiği ve ameliyatının başarılı olduğu açıklandı.

FENERBAHÇE'DE ASENSIO'NUN YOKLUĞUNDA İRFAN CAN KAHVECİ ÖNE ÇIKTI

Marco Asensio'nun sakatlığı nedeniyle forma giyemediği dönemde Fenerbahçe'nin hücum hattındaki oyuncu tercihleri de dikkat çekti.

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yönetiminde forma şansı bulan İrfan Can Kahveci, son karşılaşmalarda gösterdiği performansla öne çıktı.

Milli futbolcu, Eyüpspor karşılaşmasında 1 gol ve 2 asistlik katkı sağlarken Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarında da gol sevinci yaşadı.

Çorum FK karşılaşmasında Fenerbahçe formasıyla 200. maçına çıkan İrfan Can Kahveci, mücadeleyi 2 golle tamamladı.

ASENSIO VE İRFAN CAN ARASINDA FORMA REKABETİ

Asensio'nun iyileşerek takıma katılmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin hücum hattında forma rekabetinin artması bekleniyor.

İspanyol yıldızın oyun kurma becerisi, pas kalitesi ve hücum organizasyonlarındaki etkinliği, teknik heyete önemli bir alternatif sunacak.

İrfan Can Kahveci'nin son haftalardaki performansı ise Emre Belözoğlu'nun ilk 11 tercihlerinde belirleyici olabilecek.

İki futbolcunun aynı anda sahada yer alıp almayacağı veya farklı maçlarda tercih edilip edilmeyeceği, teknik heyetin oyun planına göre netleşecek.

ASENSIO OCAK 2027'DE FORMA GİYEBİLECEK Mİ?

Mevcut tedavi takvimine göre Marco Asensio'nun Ocak 2027'nin ikinci yarısında sahalara dönmesi öngörülüyor.

Ancak bu tarih, futbolcunun kesin olarak maç kadrosuna alınacağı anlamına gelmiyor. Rehabilitasyon sürecinin tamamlanması, takımla antrenmanlara katılması ve maç kondisyonunu kazanması dönüş takviminde belirleyici olacak.