Trendyol Süper Lig'de kasım ayı milli arası 9 Kasım 2026 Pazartesi günü başladı. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ve Fransa karşısına çıkmaya hazırlanırken futbolseverler liglerin yeniden başlayacağı tarihi araştırıyor. FIFA'nın resmi takvimine göre uluslararası maç dönemi 17 Kasım'da tamamlanacak.

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK?

FIFA'nın 2026 uluslararası maç takvimine göre kasım ayındaki milli ara 9-17 Kasım tarihlerini kapsıyor. Bu dönemde milli takımlara davet edilen futbolcular ülkelerinin karşılaşmalarında görev alabilecek. Kulüp takımları ise liglerin yeniden başlaması için hazırlıklarını sürdürecek.

Milli maç döneminin 17 Kasım Salı günü tamamlanmasının ardından Süper Lig'de karşılaşmaların yeniden başlaması bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonunun lig fikstürü, takımların sahaya çıkacağı kesin gün ve saatlerin belirlenmesinde esas alınacak.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıkladığı programa göre A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci karşılaşmasında 12 Kasım 2026 Perşembe günü Belçika'yı ağırlayacak.

İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. TFF'nin yayımladığı resmi maç programına göre karşılaşma atv ekranlarından yayımlanacak.

Gürsel Aksel Stadyumu daha önce de milli karşılaşmalara ev sahipliği yaptı. TFF kayıtlarına göre Türkiye, bu statta 14 Haziran 2022'de Litvanya'yı 2-0, 9 Eylül 2024'te ise İzlanda'yı 3-1 mağlup etti.

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

A Milli Takım, kasım ayındaki ikinci ve grup aşamasındaki son maçını 15 Kasım 2026 Pazar günü Fransa deplasmanında oynayacak. Bordeaux kentindeki Matmut Atlantique Stadyumu'nda gerçekleştirilecek karşılaşma Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

TFF'nin açıkladığı yayın programına göre Fransa-Türkiye karşılaşması da atv'den yayımlanacak. Böylece ay-yıldızlı ekip, kasım ayındaki iki resmi maçını üç gün arayla tamamlayacak.

TÜRKİYE'NİN UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI

Türkiye, 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunda A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele ediyor. UEFA'nın resmi sonuçlarına göre milliler, gruptaki ilk dört karşılaşmasından puan çıkaramadı.

Ay-yıldızlı ekibin şimdiye kadar oynadığı karşılaşmaların sonuçları şöyle:

25 Eylül 2026: Türkiye 0-1 Fransa

28 Eylül 2026: Türkiye 1-4 İtalya

2 Ekim 2026: Belçika 3-0 Türkiye

5 Ekim 2026: İtalya 3-1 Türkiye

Türkiye'nin kalan iki karşılaşması ise 12 Kasım'da Belçika ve 15 Kasım'da Fransa ile oynanacak. UEFA kayıtlarına göre milli takım, ilk dört maçında 2 gol atarken kalesinde 11 gol gördü.

ULUSLAR LİGİ'NDE GRUP SIRALAMASI NEDEN ÖNEMLİ?

UEFA Uluslar A Ligi'nde dört grubun ilk iki sırasında yer alan toplam sekiz takım çeyrek finale yükseliyor. Gruplarını üçüncü sırada tamamlayan ekipler ligde kalabilmek için play-off oynarken son sıradaki takımlar doğrudan B Ligi'ne düşüyor.

İlk dört maçını kaybeden Türkiye açısından Belçika ve Fransa karşılaşmaları, grup sıralamasındaki son durumun belirlenmesi bakımından önem taşıyor. Ay-yıldızlıların A Ligi'ndeki geleceği, kalan maçların ve rakiplerin alacağı sonuçların ardından netleşecek.

A MİLLİ TAKIM'IN KASIM AYI KAMP PROGRAMI

TFF'nin açıkladığı hazırlık programına göre milli futbolcular, 9 Kasım Pazartesi günü saat 13.00'ten itibaren İstanbul Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. İlk antrenman aynı gün saat 19.00'da gerçekleştirilecek.

Milli takım kafilesi, Belçika karşılaşması için 11 Kasım Çarşamba günü İzmir'e hareket edecek. Fransa deplasmanı öncesinde ise 13 Kasım Cuma günü Bordeaux'ya geçilecek.

TFF'nin seyahat planına göre kafilenin Fransa maçının ardından 16 Kasım Pazartesi günü Türkiye'ye dönmesi öngörülüyor. FIFA'nın uluslararası maç dönemi ise 17 Kasım'da sona erecek.

MİLLİ ARA ALANYASPOR'U NASIL ETKİLEYECEK?

Kasım ayındaki milli ara, Trendyol Süper Lig temsilcisi Corendon Alanyaspor'un lig programını da etkiliyor. Turuncu-yeşilli ekip, resmi karşılaşmalara verilen arada bir sonraki lig mücadelesine hazırlanma fırsatı bulacak.

Milli takımlara davet edilen futbolcuların kulüplerine dönüş süreçleri, uluslararası karşılaşmaların tamamlanmasının ardından şekillenecek. Alanyaspor'un milli ara sonrasındaki maçının kesin tarihi ve saati için TFF'nin resmi Süper Lig fikstürü esas alınacak.

2026 MİLLİ ARA TAKVİMİ NASIL DÜZENLENDİ?

FIFA'nın 29 Nisan 2026'da güncellediği uluslararası maç takviminde önemli bir değişiklik yapıldı. Önceki yıllarda eylül ve ekim aylarında ayrı ayrı düzenlenen milli maç dönemleri, 2026 yılında 21 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında tek bir dönemde birleştirildi.

Bu düzenleme kapsamında milli takımların sonbahardaki ilk uluslararası maç döneminde en fazla dört, 9-17 Kasım döneminde ise en fazla iki karşılaşma oynamasına izin verildi.

Türkiye de UEFA Uluslar Ligi grup aşamasındaki ilk dört maçını eylül ve ekim aylarını kapsayan dönemde oynadı. Kasım ayındaki Belçika ve Fransa karşılaşmalarıyla birlikte altı maçlık grup programını tamamlayacak.

RESMİ KAYNAKLAR VE MAÇ TAKVİMİ

Haberin maç tarihleri, saatleri ve stadyum bilgileri Türkiye Futbol Federasyonunun 13 Şubat ve 3 Ağustos 2026 tarihli açıklamaları ile kasım ayı milli takım kamp programından doğrulandı. Uluslararası maç dönemi FIFA'nın 2026 takvimine, grup sonuçları ise UEFA'nın resmi kayıtlarına dayanıyor.