Milyonlarca emekli, 2027 yılına yaklaşılırken ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Özellikle artan yaşam maliyetleri karşısında emekli aylıklarında nasıl bir düzenleme yapılacağı araştırılırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Bakan Işıkhan, emeklilerin ekonomik koşullarını yakından takip ettiklerini ve bütçe imkânları doğrultusunda destekleyici adımlar atmayı hedeflediklerini söyledi.

BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİLERE MÜJDE MESAJI

Emekli maaşlarıyla ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Vedat Işıkhan, emeklilerin yaşadığı ekonomik zorlukların farkında olduklarını vurguladı.

Işıkhan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Biz de bu konuyu yakından takip ediyoruz. Bütçe imkanlarını doğru değerlendirerek emeklilerimize destek olacağız. Çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye olarak emeklilerimiz için önemli bir kaynak ayırdık. Emeklimizin içinde bulunduğu durumun farkındayız. Bu konuda önemli adımlar atacağız. Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız. Güzel müjdelerimiz olacak."

Bakanın açıklamaları, yeni yılda emekli aylıklarına yönelik ilave düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Ancak henüz kesinleşmiş bir ek zam oranı veya tutarı açıklanmadı.

2027 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 maaş artışında, 2026 yılının ikinci yarısına ilişkin altı aylık enflasyon oranı belirleyici olacak.

Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarına ait enflasyon verilerinin ardından gözler kasım ve aralık rakamlarına çevrildi.

Yılın son iki ayına ilişkin verilerin de açıklanmasıyla birlikte emeklilerin alacağı altı aylık enflasyon farkı netleşecek.

Bununla birlikte hükümetin emeklilere yönelik ek bir düzenleme yapıp yapmayacağı da merak ediliyor.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2027 yılının ilk emekli maaş zammının, aralık ayı enflasyon verilerinin Ocak 2027'de açıklanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak altı aylık enflasyon verisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışlarının hesaplanmasında esas alınacak.

Emekli aylıklarına yönelik olası ek iyileştirmeler ise ayrıca alınacak kararlarla belirlenecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA DÜZENLEME GELECEK Mİ?

Emeklilerin merak ettiği konuların başında en düşük emekli aylığında yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı geliyor.

Bakan Işıkhan, emeklilik sisteminde ödenen primlerle bağlanan aylıklar arasındaki ilişkiye dikkat çekti.

Bazı SSK ve Tarım Bağ-Kur sigortalılarının düşük prim ödemelerine rağmen sosyal devlet anlayışı kapsamında Hazine desteğiyle daha yüksek aylık alabildiğini belirtti.

Bu uygulamanın, düşük gelirli emeklileri desteklemek amacıyla sürdürüldüğünü ifade etti.

Ancak 2027 yılı için en düşük emekli maaşının kaç TL olacağına ilişkin henüz kesin bir rakam paylaşılmadı.

EMEKLİ MAAŞLARI NEDEN FARKLI?

Bakan Işıkhan, emeklilerin tamamının aynı miktarda maaş almadığını hatırlatarak aylıkların çalışma hayatı boyunca yatırılan primlere ve prime esas kazançlara göre değiştiğini söyledi.

Türkiye'de 100 bin TL'nin üzerinde emekli aylığı alan vatandaşların da bulunduğunu belirten Işıkhan, yüksek prim üzerinden ödeme yapanların daha yüksek aylık alabildiğini vurguladı.

Emeklilik sisteminde çalışma süresi, prim ödeme gün sayısı ve kazanç düzeyinin maaş hesaplamasında önemli rol oynadığına dikkat çekti.

MİLYONLARCA EMEKLİNİN GÖZÜ OCAK AYINDA

2027 yılı yaklaşırken milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, maaşlarına yapılacak artışın ne kadar olacağını öğrenmek için enflasyon verilerini bekliyor.

Bakan Işıkhan'ın emeklilere yönelik yeni adımlar atılacağı mesajı beklentileri artırırken, olası ek zam ve en düşük emekli aylığı düzenlemesine ilişkin kararlar henüz netleşmedi.