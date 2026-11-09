Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor, 8 Kasım 2026 Pazar günü Alanya Oba Stadı'nda Trabzonspor'u ağırladı. Saat 18.30'da başlayan karşılaşmanın ilk yarısında konuk ekip, Wagner Pina'nın 17. dakikada ve Mohamed Salah'ın 34. dakikada kaydettiği gollerle soyunma odasına 2-0 önde girdi. Alanyaspor, ilk 45 dakikada rakip fileleri havalandıramadı.

TRABZONSPOR 17. DAKİKADA ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın ilk bölümünde iki takım da geriden paslarla hücum geliştirmeye çalıştı. Alanyaspor, 6. dakikada Hwang Ui-jo ile gol aradı ancak Güney Koreli futbolcunun ceza sahası içinden yaptığı vuruşu Trabzonspor savunmasında Stefan Savic engelledi.

Konuk ekip 17. dakikada skor üstünlüğünü ele geçirdi. Chibuike Nwaiwu'nun savunma arkasına gönderdiği pasla hareketlenen Wagner Pina, ceza sahasında yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu golle Trabzonspor deplasmanda 1-0 öne geçti.

SALAH FARKI İKİYE ÇIKARDI

Trabzonspor, 22. dakikada ikinci gole yaklaştı. Ernest Muçi'nin pasıyla ceza sahasına giren Mohamed Salah'ın vuruşunda Alanyaspor kalecisi Victor gole izin vermedi.

34. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Muçi'nin pasıyla buluşan Paul Onuachu, ceza sahasındaki Salah'ı topla buluşturdu. Salah'ın sol ayağıyla yaptığı vuruş ağlara gidince skor 2-0 oldu. Böylece bordo-mavililer ilk yarıda yakaladıkları fırsatları iki gole dönüştürdü.

İLK YARININ İSTATİSTİKLERİ NE SÖYLÜYOR?

FutbolRadar'ın ilk yarı istatistiklerine göre Trabzonspor, yüzde 67 topla oynama oranıyla mücadelede üstünlük kurdu. Konuk ekip 13 şutun 4'ünde kaleyi bulurken Alanyaspor'un çektiği 2 şutta isabet sağlanamadı.

Aynı verilere göre Trabzonspor'un ilk yarıdaki gol beklentisi 1,83, Alanyaspor'un ise 0,33 olarak hesaplandı. Bu rakamlar, konuk takımın yalnızca skor açısından değil, ürettiği gol fırsatlarının niteliği bakımından da ilk 45 dakikayı önde tamamladığını gösterdi.

ALANYASPOR'UN HÜCUMLARINDA SON PAS SORUNU

Ev sahibi ekip, özellikle sağ kanattan geliştirdiği ataklarla Trabzonspor ceza sahasına ulaşmaya çalıştı. Ruan ve Hadergjonaj'ın ortalarında son vuruşu yapacak oyuncuyla buluşulamaması, Alanyaspor'un ilk yarıdaki hücum etkinliğini sınırladı.

İlk yarının son bölümünde farkı azaltmak isteyen Alanyaspor, rakip yarı alanda daha fazla görünmeye çalışsa da Trabzonspor savunmasını aşamadı. Hakem Oğuzhan Çakır'ın yönettiği mücadelede devre arasına konuk ekibin iki farklı üstünlüğüyle girildi.

MAÇIN SONUCU DA İLK YARIDA BELİRLENDİ

Karşılaşmanın tamamlanmasının ardından yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un yayımladığı resmî maç özetine göre ikinci yarıda gol olmadı. Alanyaspor, Trabzonspor karşısında sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Böylece ilk yarıda Pina ve Salah'ın attığı goller maçın sonucunu belirledi.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 25'e yükselterek Süper Lig'de ikinci sıraya yerleşirken Alanyaspor 12 puanda kaldı. Antalya temsilcisi, ligde üst üste dördüncü yenilgisini aldı. Alanyaspor, 12. haftada deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇININ GOLLERİ

17. dakika: Chibuike Nwaiwu'nun asistinde Wagner Pina, Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

34. dakika: Paul Onuachu'nun asistinde Mohamed Salah farkı ikiye çıkardı: 0-2.

İlk yarı: Corendon Alanyaspor 0-2 Trabzonspor.

Maç sonucu: Corendon Alanyaspor 0-2 Trabzonspor.