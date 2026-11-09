Çılgın Sayısal Loto'nun 9 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 21.30'da gerçekleştirilen 134. çekilişinde kazanan numaralar 20, 22, 38, 39, 77 ve 90 oldu. Joker 7, SüperStar ise 22 olarak belirlendi.

9 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANAN NUMARALAR

Milli Piyango Online çekiliş sonuçlarına göre 134 numaralı çekilişte belirlenen altı ana sayı, küçükten büyüğe 20 - 22 - 38 - 39 - 77 - 90 şeklinde sıralandı.

Çekiliş numarası: 134

Çekiliş tarihi: 9 Kasım 2026 Pazartesi

Çekiliş saati: 21.30

Kazanan numaralar: 20 - 22 - 38 - 39 - 77 - 90

Joker: 7

SüperStar: 22

ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

9 Kasım 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişine ait bilet ve kupon sonuçları, Sisal Şans tarafından işletilen Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesi üzerinden kontrol edilebiliyor.

Katılımcılar, millipiyangoonline.com adresindeki Çılgın Sayısal Loto sonuçları bölümünden çekiliş tarihini seçerek kazanan numaraları inceleyebiliyor. Bilet üzerindeki numaralar ile açıklanan sonuçların karşılaştırılması gerekiyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango Online'ın resmî oyun kurallarına göre Çılgın Sayısal Loto'da 1 ile 90 arasındaki sayılardan 6 tanesi seçilerek bir kolon oluşturuluyor. Çekilişte altı ana numaranın yanı sıra bir Joker numarası belirleniyor.

Joker numarası, ana çekilişte belirlenen altı sayıdan ayrı olarak çekiliyor. İsteğe bağlı SüperStar özelliğinde ise farklı bir çekiliş küresindeki 90 sayı arasından bir numara belirleniyor.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri haftanın üç günü, pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 21.30'da gerçekleştiriliyor. Çekiliş sonuçları Milli Piyango Online üzerinden yayımlanıyor.

SONRAKİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Çılgın Sayısal Loto'nun bir sonraki çekilişi 11 Kasım 2026 Çarşamba günü yapılacak. Saat 21.30'da gerçekleştirilecek çekiliş için açıklanan beklenen ikramiye tutarı 220,7 milyon TL olarak belirtildi.

9 Kasım çekilişine ilişkin ikramiye kazanan kişi sayıları ve kişi başına düşen tutarlar için Milli Piyango Online'ın resmî sonuç ve ikramiye dağılımı bilgilerinin kontrol edilmesi gerekiyor.