Alanya'da Taşatan yolu üzerinde bulunan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetinin yer aldığı kaya, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin hedefi oldu. Üzerinde Atatürk'ün “Köylü milletin efendisidir” sözünün de bulunduğu resmin sprey boyayla tahrip edilmesi, bölgede tepkiye yol açtı.

ATATÜRK SİLÜETİNİN ÜZERİNE “1453” YAZDILAR

Taşatan yolu üzerindeki kayaya çizilen Atatürk silüetinin üzerine sprey boyayla “1453” yazıldığı görüldü. İstanbul'un fetih yılını simgeleyen rakamların Atatürk resmini tahrip etmek amacıyla kullanılması, vatandaşlar tarafından saygısızlık olarak değerlendirildi.

Olayın ardından tahrip edilen silüetin görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken, çok sayıda kullanıcı yapılan müdahaleye tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Atatürk silüetinin tahrip edilmesi, Alanyalı vatandaşların yanı sıra sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çekti.

Yapılan paylaşımlarda hem Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hem de Osmanlı tarihinin önemli hükümdarlarından Fatih Sultan Mehmet'e saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

Tahribata tepki gösteren bir vatandaş, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bozup üstüne ‘1453’ yazarak neyi amaçladınız? O küçük beyniniz ne Fatih Sultan Mehmet'i anlamış ne de Atatürk'ü! Bu ülkenin ne kurucusuna ne de şanlı tarihine bu saygısızlığı yakıştıranları kınıyoruz.”

VATANDAŞLAR YAPILAN SAYGISIZLIĞI KINADI

Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından Atatürk silüetine yönelik tahribat, tarihî ve millî değerlere saygı tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Vatandaşlar, farklı tarihî şahsiyetlerin isimlerinin ve sembollerinin birbirine karşı kullanılmasının doğru olmadığını belirterek yapılan müdahaleyi kınadı.

Alanya'da tepki çeken tahribatı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kimliği ise henüz bilinmiyor. Olayla ilgili herhangi bir resmî işlem veya soruşturma başlatıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.