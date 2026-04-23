2026 yaz sezonu yaklaşırken Rus tur operatörleri, Türkiye programlarını genişletmeye başladı. Bu genişlemenin merkezinde ise yine Antalya yer alıyor. Yeni şehirlerin uçuş ağına eklenmesiyle birlikte, kentin sezon boyunca yoğun talep görmesi bekleniyor.

Alanya başta olmak üzere Antalya genelinde turizm sektörü, bu gelişmeleri sezon öncesi önemli bir hareketlilik sinyali olarak değerlendiriyor.

UÇUŞ AĞI GENİŞLİYOR

Sektör temsilcilerinin verdiği bilgilere göre, Anex Tour ve Intourist, Antalya’ya yaklaşık 20 farklı Rus şehrinden uçuş planlıyor. FUN&SUN ise bu sayıyı 25’e kadar çıkararak kapasiteyi daha da büyütüyor.

Pegas Touristik ve Biblio-Globus gibi büyük operatörler de Antalya programlarını genişletirken, özellikle Moskova çıkışlı uçuşlarda arz-talep dengesinin korunduğu ifade ediliyor.

REZERVASYONLAR SON DAKİKAYA KAYDI

Sezon öncesinde rezervasyonların geçen yılın gerisinde olduğu belirtilse de, sektör temsilcileri bu durumu olumsuz bir tablo olarak değerlendirmiyor. Aksine, tatil planlarının son dakikaya bırakılması eğiliminin güçlendiğine dikkat çekiliyor.

Bu nedenle erken dönem satışlar düşük görünse de sezon içerisinde rezervasyonların hızlanması bekleniyor.

TURİST SAYISINDA ARTIŞ BEKLENTİSİ

Genel beklenti, Antalya’ya gelen Rus turist sayısının geçen yıl seviyesinde kalması ya da yüzde 10 ila 20 oranında artış göstermesi yönünde.

Bu artışın özellikle yaz aylarının yoğun döneminde otel doluluklarına doğrudan yansıması bekleniyor.

MALİYET ARTIŞINA RAĞMEN TALEP SÜRÜYOR

Tur operatörleri, uçuş maliyetlerinde ortalama yüzde 10-20 arasında artış yaşandığını belirtiyor. Bu artışın özellikle uzun mesafeli uçuşlarda daha belirgin olduğu ifade ediliyor.

Buna rağmen Antalya’daki otellerin sunduğu indirim kampanyaları ve uzatılan erken rezervasyon fırsatları, talebin canlı kalmasını sağlıyor.

ANTALYA YİNE İLK TERCİH

İzmir, Bodrum ve Dalaman gibi alternatif destinasyonlar öne çıksa da, deniz, kum ve güneş turizminin merkezi olan Antalya, Rus turistler için ilk sıradaki yerini koruyor.

Alanya’daki turizmciler ise özellikle Rus pazarındaki hareketliliğin, sezonun genel performansını belirleyecek en önemli unsurlardan biri olacağını vurguluyor.