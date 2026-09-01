Antalya'nın Serik ilçesinde 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'evrakta sahtecilik' iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan şikayetin ardından polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma, ilçedeki 1 milyon liralık usulsüzlüğü gün yüzüne çıkardı.

Operasyon kapsamında Serik Belediyesi bünyesinde çalışan M.Ç. ve E.E. ile ilçede esnaflık faaliyetinde bulunan H.C. ve F.G. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İTİRAF VE WHATSAPP YAZIŞMALARI DOSYADA

Soruşturmanın detaylarını aktaran kaynaklara göre, tutuklanan belediye çalışanlarından biri etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyerek tüm suçlamaları kabul etti. Bu itirafın ardından derinleştirilen incelemelerde, şüphelilerin bilgisayar kayıtları ve WhatsApp yazışmaları tek tek mercek altına alındı.

ETKİN PİŞMANLIK SÜRECİ VE DİJİTAL DELİLLER

Türk Ceza Kanunu'nda yer alan etkin pişmanlık yasası, failin suçu işledikten sonra kendi iradesiyle adalete yardımcı olması durumunda ceza indirimi sağlıyor. Serik'teki soruşturmada da şüphelinin verdiği bilgiler ve dijital delillerin eşleşmesiyle, sahte evrak üzerinden yaklaşık 1 milyon liralık haksız kazanç sağlandığı resmi kayıtlara geçmiş oldu.