HASANAĞALAR Konağı’nda gerçekleştirilen toplantıda Alanya’nın turizm tanıtım faaliyetleri, stratejik çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilebilecek ortak projeler ele alındı. Toplantıya; ALTAV Başkanı Abdurrahman Açıkalın, Başkan Yardımcısı Gökçe Aydoğan Ergün, ALTAV Yönetim Kurulu Üyeleri Ayşe Çolak Kılınç ve Hakan Hatipoğlu ile TGA Akdeniz Temsilcisi Hüseyin Gümrükçüler de katılım sağladı. Toplantıda, Ocak ayında TGA’nın İstanbul’daki ofisinde gerçekleşen toplantıyla ALTAV’ın 2026 etkinlik takvimini sunması ile başlayan iş birliği süreci detaylı şekilde değerlendirildi. ALTAV’ın tanıtım çalışmalarını planlı, bütüncül ve kapsamlı dosya paylaşımlarıyla desteklenen bir yapıyla yürütmesinin, Türkiye’deki destinasyon tanıtımları açısından örnek teşkil ettiği vurgulandı. Görüşmelerde ayrıca TGA’nın, Alanya Caz Festivali kapsamında gerçekleştirilen influencer çalışmaları ve ağırlama süreçlerine sağladığı katkılar masaya yatırıldı. 2026 yılı içerisinde düzenlenecek diğer uluslararası etkinliklerde kurumlar arası yeni iş birliği alanlarının oluşturulması yönünde fikir alışverişinde bulunuldu.

Programın devamında TGA heyeti, Hasanağalar Konağı bünyesindeki Alanya Dokuma Atölyesi’ni ziyaret ederek muz lifinden üretilen ekolojik ürünler ve ipek dokumacılığı hakkında bilgi aldı. Ayrıca TGA ekibi program kapsamında FIVB Mükemmeliyet Merkezi unvanına sahip 23 Projects Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi de ziyaret edilerek tesisin uluslararası altyapısı yerinde incelendi.

AÇIKALIN: İŞ BİRLİKLERİMİZİ ARTIRARAK SÜRDÜRECEĞİZ

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan ALTAV Başkanı Abdurrahman Açıkalın, Alanya’nın turizm potansiyelini ulusal ve uluslararası alanda daha görünür kılmak için çalıştıklarını belirterek, “Alanya’mızın turizm vizyonunu güçlendirmek, çeşitlendirmek ve tanıtım faaliyetlerimizi daha ileri taşımak adına TGA ile yürüttüğümüz yapıcı iş birliğini artırarak sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: ALTAV BÜLTEN