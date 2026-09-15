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Parti Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Türkiye genelindeki akaryakıt fiyat artışlarının tarım, nakliye ve gıda sektörleri üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kamacı'nın açıklamasına göre, pompaya yansıyan her zam doğrudan tüketici enflasyonunu tetikliyor.

Küresel piyasalar ile Türkiye'deki fiyatlandırma arasındaki orantısızlığa dikkat çeken Kamacı, son üç yıllık tabloyu rakamlarla aktardı. Dünya genelinde Brent petrol fiyatlarının aynı dönemde yaklaşık yüzde 30 artış gösterdiğini hatırlatan Kamacı, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarının ise yaklaşık yüzde 350 oranında yükseldiğini vurguladı. Açıklamada, üç yıl önce 20 lira civarında olan akaryakıt litre fiyatının günümüzde 100 liraya dayandığı ifade edildi.

ZAMLAR SOFRAYA NASIL YANSIYOR?

Akaryakıt giderlerinin yalnızca araç sahiplerini bağlayan bir harcama kalemi olmadığını belirten Kamacı, artışların tüm tedarik zincirine yayıldığını dile getirdi. Çiftçinin üretim aşamasındaki traktör giderlerinden, hasat edilen ürünün tüketiciye ulaştırılmasındaki nakliye maliyetlerine kadar her halkanın bu zamlardan etkilendiği aktarıldı. Bu durumun, market ve pazar tezgahlarındaki etiket fiyatlarını doğrudan yukarı çektiği belirtildi.

BÖLGESEL TARIM İÇİN TAŞIMA MALİYETİ RİSKİ

Antalya ve ilçeleri gibi örtüaltı tarım ile yaş sebze meyve üretiminin merkezinde olan bölgelerde, nakliye giderleri ürün maliyetinin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Akaryakıttaki yukarı yönlü ivme, üretici bölgelerden büyükşehirlere yapılan sevkiyatların lojistik faturasını kabartarak gıda enflasyonu üzerinde kalıcı bir baskı yaratıyor.

Ekonomik yükün dar gelirli kesimlerin bütçesini zorladığını savunan Kamacı, vatandaşın temel gıda maddelerine erişiminin her geçen gün zorlaştığını kaydetti.

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Parti olarak üretici ve tüketicinin sorunlarını yakından takip ettiklerini belirten İl Başkanı, kalıcı ekonomi politikalarının hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.