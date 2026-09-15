Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR), eylül ayına ait açlık ve yoksulluk sınırı verilerini duyurdu. Dört kişilik bir memur ailesinin yeterli ve sağlıklı beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 49 bin 655 lira olarak hesaplandı.

Gıda harcamalarına ek olarak kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi zorunlu giderlerin eklenmesiyle ortaya çıkan yoksulluk sınırı ise 124 bin 339 liraya ulaştı. Raporda, sağlıklı beslenmenin günlük maliyetinin 1.655 lirayı aştığı vurgulandı.

ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA

2026 yılı için geçerli olan 28 bin 75 liralık asgari ücret, hesaplanan açlık sınırının gerisinde kalmaya devam etti. Araştırma sonuçlarına göre, asgari ücretli bir çalışan sadece temel gıda ihtiyaçlarını karşılarken bile açlık sınırının yüzde 76,86 oranında altında kalıyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE BARINMA KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Açıklanan veriler, büyükşehirlerde yaşayan kamu çalışanlarının barınma krizini de istatistiksel olarak ortaya koydu. Artan kira bedelleri nedeniyle memurlar, maaşlarının yüzde 75 ila 80'ini yalnızca barınma masraflarına ayırmak durumunda kalıyor. Bu tablo, artan geçim sıkıntısı karşısında kamu emekçilerinin barınma ihtiyacını karşılayabilmek için tıpkı öğrenciler gibi 3 veya 5 kişi bir araya gelerek aynı evi paylaşmaya yönelmesine neden oluyor.