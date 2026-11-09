ANTALYA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 12-13 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 İş ve Yatırım Zirvesi'nin programını ve konuşmacılarını açıkladı. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı kapsamında düzenlenecek organizasyonda 55'i aşkın ülkeden 1500'ün üzerinde katılımcı ve 93 konuşmacı bir araya gelecek. İki gün sürecek 23 oturumda iklim hedeflerinin somut yatırımlara dönüştürülmesi ele alınacak.

ANTALYA'DA DÜNYA EKONOMİSİNİN ÖNDE GELEN İSİMLERİ BULUŞACAK

TOBB'un 9 Kasım 2026 tarihli açıklamasına göre, COP31 İş ve Yatırım Zirvesi, bugüne kadar gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler iklim konferanslarının en büyük iş dünyası buluşması olacak. "From Ambition to Delivery" (Hedeften Uygulamaya) temasıyla düzenlenecek zirvede uluslararası finans kuruluşları, kalkınma bankaları, küresel şirketler ve kamu temsilcileri yatırım fırsatlarını değerlendirecek.

Zirvenin 12 Kasım'daki açılışında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu konuşacak. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de Antalya'daki organizasyonda konuşma yapacak.

Programda Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Yöneticisi Alexander de Croo, Milletlerarası Ticaret Odası Başkanı Harsh Pati Singhania, ExxonMobil CEO'su Darren Woods ve Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi Başkanı Peter Bakker gibi uluslararası isimler yer alacak.

23 OTURUMDA İKLİM FİNANSMANI VE ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ KONUŞULACAK

TOBB tarafından açıklanan programa göre iki gün boyunca gerçekleştirilecek 23 oturumda iklim yatırımlarının finansmanı, enerji güvenliği, sanayinin karbonsuzlaştırılması, döngüsel ekonomi, elektrikli ulaşım ve yapay zekânın yeşil dönüşümdeki rolü değerlendirilecek.

İlk gün Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga ile BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Vila, iklim politikalarının yatırım yapılabilir projelere dönüştürülmesini ele alacak. Küresel enerji güvenliği oturumunda ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol ve uluslararası enerji şirketlerinin temsilcileri görüşlerini paylaşacak.

Zirvenin gündeminde yalnızca büyük ölçekli enerji yatırımları bulunmuyor. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin finansmana erişimi, şehirlerin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığı ve sürdürülebilir gıda sistemleri de programın önemli başlıkları arasında yer alıyor.

ALANYA VE ANTALYA EKONOMİSİ İÇİN HANGİ BAŞLIKLAR ÖNEMLİ?

Antalya'daki zirvenin gündemi, Alanya ekonomisinin önemli faaliyet alanları olan turizm, tarım, ticaret ve hizmet sektörleriyle de bağlantılı. Özellikle enerji verimliliği, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve işletmelerin yeşil dönüşüm yatırımlarına finansman bulabilmesi, bölgedeki işletmeler açısından önem taşıyor.

Turizm işletmeleri bakımından enerji tüketiminin azaltılması ve kaynak verimliliği, tarımsal üretim açısından ise iklim değişikliğine dayanıklı gıda sistemleri öne çıkıyor. Zirvede görüşülecek finansman modellerinin küçük işletmeler tarafından kullanılabilir hâle getirilmesi, Alanya'daki turizm ve tarım işletmeleri açısından da takip edilmesi gereken konular arasında bulunuyor.

Bununla birlikte TOBB'un açıkladığı programda Alanya'ya özel bir yatırım, finansman desteği veya proje kararı yer almıyor. Bölgedeki işletmeler açısından somut sonuçların değerlendirilmesi, zirve sonrasında açıklanacak yatırım önerileri ve finansman mekanizmalarına bağlı olacak.

TÜRK İŞ DÜNYASI ORTAK MESAJ VERECEK

Zirvenin 13 Kasım'daki programında Türk iş dünyasının iklim dönüşümüne yönelik yaklaşımı da ele alınacak. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilecek oturuma Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, TÜSİAD Başkanı Ozan Diren ve YASED Başkanı Ali Fuat Orhonoğlu katılacak.

Oturumda bankacılık, sanayi, işveren kuruluşları ve uluslararası yatırımcıların yeşil dönüşüm sürecindeki ortak öncelikleri değerlendirilecek. Finansman ihtiyacı, işletmelerin dönüşüm maliyetleri ve uluslararası rekabet koşulları gündemin temel başlıklarını oluşturacak.

COP32'YE UZANACAK YOL HARİTASI ELE ALINACAK

İkinci günün önemli oturumlarından biri de COP32'ye yönelik hazırlıklar olacak. UNDP Yöneticisi Alexander de Croo, Türkiye Baş İklim Değişikliği Müzakerecisi ve Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile uluslararası iş dünyası temsilcileri, özel sektörün iklim politikalarındaki rolünün sonraki konferans dönemine nasıl taşınabileceğini değerlendirecek.

Döngüsel ekonomi oturumunda ise ekonomik büyüme, kaynak verimliliği ve atık yönetimi arasındaki ilişki tartışılacak. Endonezya, Almanya ve Kenya'dan üst düzey temsilcilerin katılacağı oturumda sanayinin kaynak kullanımını azaltmasına yönelik politikalar ele alınacak.

YEDİ ÇALIŞMA GRUBUNUN ÖNERİLERİ COP31 BAŞKANLIĞINA SUNULACAK

Zirvenin yalnızca konuşmalardan oluşan bir organizasyon olmaması için TOBB koordinasyonunda yedi ayrı çalışma grubu oluşturuldu. Bu gruplar sanayinin karbonsuzlaştırılması, enerji dönüşümü, iklim finansmanı, dirençli şehirler, gıda sistemleri, KOBİ'ler ve iklim teknolojileri alanlarında çalışmalar yürüttü.

TOBB'un 5 Kasım'da yayımladığı bilgilere göre çalışmalar haziran ayında Londra'da başladı ve New York İklim Haftası kapsamında devam etti. Hazırlanan politika ve yatırım önerileri Antalya'daki toplantılarda açıklanarak COP31 Başkanlığına sunulacak.

Bu süreç, zirvenin ekonomik sonuçları bakımından önem taşıyor. Açıklanacak önerilerin hangi finansman araçlarına, yatırım programlarına veya uluslararası iş birliklerine dönüşeceği, konferansın ardından izlenebilecek somut göstergeler arasında bulunuyor.

2035 ENERJİ HEDEFLERİ YATIRIM GÜNDEMİNDE

COP31 sürecine ilişkin daha önce açıklanan hedefler de Antalya'daki yatırım görüşmelerine önemli bir çerçeve sunuyor. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun 21 Eylül 2026 tarihinde New York'ta duyurulan COP31 Eylem Gündemi'ne ilişkin değerlendirmesine göre, elektriğin nihai enerji tüketimindeki payının 2035 yılına kadar yüzde 35'e çıkarılması hedefleniyor.

Aynı açıklamada döngüsel malzeme kullanım oranının yüzde 15'e yükseltilmesi hedefi de yer aldı. Bu hedefler, enerji altyapısı, sanayi üretimi, ulaşım ve kaynak verimliliği alanlarında yeni yatırımlara duyulan ihtiyacı ortaya koyuyor.

COP31 Eylem Gündemi kapsamında öne çıkan İklim Uygulama Köprüsü (BRIDGE) yaklaşımı ise ulusal iklim planlarının yatırım yapılabilir projelere dönüştürülmesine ve özellikle gelişmekte olan ülkeler ile KOBİ'lerin finansmana erişimine odaklanıyor.

ANTALYA'DAKİ ZİRVENİN SONUÇLARI BEKLENİYOR

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek. Konferans kapsamındaki COP31 İş ve Yatırım Zirvesi ise 12-13 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.

TOBB'un 5 Kasım tarihli açıklamasında, zirveye 290 farklı kurumu temsil eden bine yakın yabancı iş dünyası temsilcisinin katılmasının beklendiği, bu grubun yüzde 63'ünü CEO ve üst düzey yöneticilerin oluşturacağı bildirildi.

Antalya'daki toplantıların ardından yedi çalışma grubunun hazırladığı önerilerin kapsamı ve uluslararası finans kuruluşlarının ortaya koyacağı yatırım yaklaşımları netleşecek. Açıklanacak sonuçlar, Türkiye'deki işletmelerin yeşil dönüşüm sürecine katılımı ve finansmana erişimi bakımından önem taşıyacak.