2027 Ocak emekli maaşı zammı için milyonlarca kişinin beklediği hesaplamalar şekillenmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni yılda alabileceği maaşlar yeniden hesaplandı. CNN Türk yayınında değerlendirilen senaryolarda yüzde 12 ve yüzde 13 artış ihtimalleri üzerinde durulurken seyyanen zam beklentisi de gündeme geldi.

EMEKLİ ZAMMINDA DÖRT AYLIK ENFLASYON NETLEŞTİ

TÜİK'in açıkladığı verilere göre 2026 yılının ikinci yarısında temmuz enflasyonu yüzde 1,78, ağustos enflasyonu yüzde 1,84, eylül enflasyonu yüzde 1,84 ve ekim enflasyonu yüzde 2,58 olarak gerçekleşti.

Bu dört aylık verinin bileşik hesaplaması sonucunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı artışın yaklaşık yüzde 8,29'luk bölümü netleşti. Ancak kesin zam oranının belirlenmesi için kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor.

TÜİK'in 3 Kasım 2026 tarihinde yayımladığı resmi bültene göre ekim ayında tüketici fiyatları yıllık yüzde 29,77 arttı. Aynı dönemde gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık artış yüzde 3,50, konut grubunda ise yüzde 2,84 olarak kaydedildi.

OCAK 2027 EMEKLİ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

CNN Türk yayınında yapılan değerlendirmede kasım ve aralık aylarında enflasyonun aylık yüzde 1,90 ile yüzde 2 seviyelerinde gerçekleşebileceği tahmini paylaşıldı. Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık zam oranının yaklaşık yüzde 12 ile yüzde 13 arasında oluşabileceği belirtildi.

Ancak söz konusu oranlar henüz kesinleşmiş değil. Nihai artış, yılın son iki ayındaki enflasyon verilerine bağlı olarak değişecek. Refah payı veya seyyanen zam gibi ilave düzenlemeler ise ayrıca alınacak kararlarla mümkün olabilecek.

23.600 TL EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Mevcut emekli aylığı 23.600 TL olan bir kişinin maaşı, dört aylık yüzde 8,29'luk artış üzerinden hesaplandığında yaklaşık 25.556 TL'ye ulaşıyor.

Farklı zam oranlarına göre hesaplanan tahmini maaşlar şöyle:

Yüzde 8,29 zam: 25.556 TL

Yüzde 9 zam: 25.724 TL

Yüzde 10 zam: 25.960 TL

Yüzde 12 zam: 26.432 TL

Yüzde 13 zam: 26.668 TL

Bu tutarlar mevcut aylığa doğrudan zam uygulandığı varsayımıyla hesaplandı. Kök aylığı düşük olan ve en düşük emekli aylığı düzenlemesinden yararlanan kişilerde fiilen ödenecek tutar farklılaşabilir.

25 BİN TL EMEKLİ MAAŞI ALANLARIN ZAM HESABI

Mevcut aylığı 25 bin TL olan bir emeklinin maaşı, yüzde 8,29 artışla yaklaşık 27.073 TL'ye yükseliyor.

Yüzde 10 zam gerçekleşirse aylık 27.500 TL, yüzde 12 artışta 28.000 TL, yüzde 13 artışta ise 28.250 TL oluyor.

30 BİN VE 40 BİN TL EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Ocak 2027 zam hesaplamalarında yüksek aylık alan emekliler için de farklı senaryolar değerlendiriliyor.

30.000 TL mevcut maaş için:

Yüzde 8,29 zam: 32.487 TL

Yüzde 12 zam: 33.600 TL

Yüzde 13 zam: 33.900 TL

40.000 TL mevcut maaş için:

Yüzde 8,29 zam: 43.316 TL

Yüzde 12 zam: 44.800 TL

Yüzde 13 zam: 45.200 TL

Hesaplamalar, refah payı ve seyyanen artış içermeyen matematiksel senaryolardan oluşuyor.

SEYYANEN ZAM OLURSA EMEKLİ MAAŞI NE KADAR ARTAR?

Emeklilerin gündemindeki bir diğer konu ise seyyanen zam ihtimali. Seyyanen artış, maaşlara belirli bir yüzde yerine sabit tutarda ilave ödeme yapılması anlamına geliyor.

Örneğin 25 bin TL kök aylığı bulunan bir emekliye yüzde 12 zam uygulanması durumunda maaş 28 bin TL'ye yükseliyor. Bunun üzerine varsayımsal olarak 3 bin TL seyyanen artış yapılırsa aylık 31 bin TL'ye ulaşıyor.

Benzer şekilde 30 bin TL aylık alan bir emeklinin maaşı yüzde 12 artışla 33 bin 600 TL olurken 3 bin TL tutarında ilave seyyanen zam yapılması halinde 36 bin 600 TL'ye çıkıyor.

Ancak bu örneklerde kullanılan 3 bin TL, açıklanmış bir seyyanen zam tutarı değil. Hesaplamanın nasıl yapılacağını göstermek amacıyla kullanılan varsayımsal bir rakam. 9 Kasım 2026 itibarıyla paylaşılan bilgilerde kesinleşmiş bir seyyanen zam kararı bulunmuyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2027'DE KAÇ TL OLACAK?

CNN Türk yayınındaki hesaplamalarda 23.552 TL tutarındaki en düşük aylık esas alınarak farklı artış ihtimalleri değerlendirildi.

Bu tutara yüzde 8,29 artış uygulanması halinde yaklaşık 25.504 TL, yüzde 12 artış uygulanması halinde 26.378 TL, yüzde 13 artış uygulanması halinde ise 26.614 TL sonucuna ulaşılıyor.

Ancak burada önemli bir yasal ayrıntı bulunuyor. En düşük emekli aylığı, kök aylıklara uygulanan enflasyon artışından farklı olarak kanuni düzenlemeyle belirleniyor. Dolayısıyla kök aylıklara yapılacak zam, en düşük ödeme tutarının aynı oranda artırılacağı anlamına gelmiyor.

En düşük emekli aylığının 2027 yılında hangi seviyeye çıkarılacağı, bu konuda yeni bir yasal düzenleme yapılıp yapılmayacağına bağlı olacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE ZAM NASIL HESAPLANIYOR?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, ocak ve temmuz dönemlerinde önceki altı aylık tüketici fiyat endeksi değişimi esas alınarak artırılıyor.

Bu nedenle 2027 Ocak zammında 2026 yılının temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ait enflasyon verileri belirleyici olacak.

Memur emeklilerinin zam hesaplamasında ise toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkı birlikte değerlendiriliyor. Bu nedenle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için hesaplanan oranlar, memur emeklilerine doğrudan uygulanamıyor.

EMEKLİ ZAMMINDA KASIM VE ARALIK ENFLASYONU BELİRLEYİCİ

TÜİK'in resmi veri takvimine göre kasım ayı enflasyon rakamları 3 Aralık 2026 tarihinde açıklanacak. Aralık ayı verisinin ise 2027 Ocak ayının başında yayımlanmasıyla altı aylık enflasyon oranı kesinleşecek.

Mevcut dört aylık yaklaşık yüzde 8,29'luk artışa kasım ve aralık aylarında ayrı ayrı yüzde 1,90 enflasyon eklenirse bileşik altı aylık artış yaklaşık yüzde 12,44 oluyor. Her iki ayda da yüzde 2 enflasyon gerçekleşmesi halinde ise oran yaklaşık yüzde 12,67'ye ulaşıyor.

Bu hesaplama, CNN Türk yayınında dile getirilen yüzde 12-13 aralığının hangi aylık enflasyon varsayımlarına dayandığını gösteriyor. Gerçekleşecek oranlar tahminlerden farklı olabilir.

ALANYA'DAKİ EMEKLİLER İÇİN ZAM NE ANLAMA GELİYOR?

Alanya'da yaşayan SSK ve Bağ-Kur emeklileri de ülke genelinde uygulanacak aynı zam oranlarından yararlanacak. Ancak maaş artışının satın alma gücüne etkisi, özellikle gıda, konut ve enerji giderlerindeki fiyat değişimlerine bağlı olacak.

TÜİK'in ekim ayı verilerinde konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubunda yıllık fiyat artışının yüzde 40,24'e ulaşması, emeklilerin temel harcamaları açısından önemli bir gösterge oluşturuyor.

Örneğin 25 bin TL aylığı bulunan bir emeklinin yüzde 12 zamla elde edeceği 3 bin TL'lik artışın alım gücüne etkisi, yeni yılda karşılaşacağı fiyatlara göre değişecek. Bu nedenle maaş artışının yalnızca nominal tutarı değil, enflasyon karşısındaki değeri de önem taşıyor.

Ocak 2027 emekli zammında kesin tablo, yılın son iki enflasyon verisinin açıklanması ve olası ilave düzenlemelerin netleşmesiyle ortaya çıkacak.