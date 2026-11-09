SMS Grup Efeler Ligi’nin beşinci haftasında Gaziantep Gençlik Spor ile ON Hotels Alanya Belediyespor karşı karşıya geldi. Şahinbey Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-18 kazanan ev sahibi ekip, mücadelede 1-0 öne geçti. İkinci seti de 25-23 alan Gaziantep Gençlik Spor, setlerde durumu 2-0 yaptı. Üçüncü seti 25-22 kazanan ON Hotels Alanya Belediyespor, farkı bire indirdi. Dördüncü seti de 25-21 alan Alanya temsilcisi, durumu 2-2’ye getirerek karşılaşmayı karar setine taşıdı. Beşinci ve son seti 15-10 kazanan Gaziantep Gençlik Spor, mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

ON Hotels Alanya Belediyespor, 10 Kasım Salı günü AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde deplasmanda Ziraat Bankkart ile karşılaşacak. Ankara’daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu’nda oynanacak mücadele saat 16.30’da başlayacak.

MAÇIN KÜNYESİ

Gaziantep Gençlik Spor – ON Hotels Alanya Belediyespor: 3-2

Salon: Şahinbey Spor Salonu

Hakemler: Tuncay Kandemir, Bektaş Kalender

Gaziantep Gençlik Spor: Abdolhamidi, Yusuf Emre Güler, Zihua Wen, Halil İbrahim Yücel, Uğur Kılınç, Ivanov (Deniz İvgen (L), Aykut Gedik, Bahadır Kuyucu (L))

ON Hotels Alanya Belediyespor: Yusuf Bakır, Shchytkov, Hetman, Emir Kaan Öztürk, Gutierrez, Ahmetcan Büyükgöz (Zeka Çağatay Kır (L), Onur Günaydı, Ulaş Onur Topbaşlı, Enes Atlı, Abdulsamet Sineren, Mustafa Selçuk Uyar)

Setler: 25-18, 25-23, 22-25, 21-25, 15-10

Süre: 137 dakika (25, 38, 28, 29, 17)