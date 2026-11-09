Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Puanlı Pist Bisikleti Kupası'nın dördüncü ve son ayağı, Konya Velodromu'nda gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı kategorilerinden sporcuların katıldığı organizasyonda Alanya Belediyespor'u temsil eden Sevim Gerçek, elde ettiği dereceyle dikkat çekti.

Sezonun son pist bisikleti organizasyonunda 200 metre sprint disiplininde mücadele eden Gerçek, yarışmayı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyaya uzandı. Başarılı sporcu, bu derecesiyle Alanya Belediyespor'a bir madalya daha kazandırdı.

SEVİM GERÇEK'TEN GÜMÜŞ MADALYALIK PERFORMANS

Konya Velodromu'nda gerçekleştirilen yarışlarda Alanya Belediyespor adına piste çıkan Sevim Gerçek, 200 metre sprint disiplininde kürsüye çıkmayı başardı.

Sprint yarışında ikinciliği elde eden Gerçek, sezon kapanış organizasyonunu madalyayla tamamladı. Alanya temsilcisinin başarısı, kulübün bisiklet branşındaki sportif çalışmalarına da önemli bir katkı sağladı.

KONYA VELODROMU SEZONUN SON YARIŞLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 2026 Puanlı Pist Bisikleti Kupası'nın son ayağı, 6-8 Kasım tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirildi.

Üç gün süren organizasyonda U13, U15, U17, gençler ve büyükler kategorilerinde kadın ve erkek sporcular mücadele etti.

Farklı yaş gruplarındaki bisikletçilerin katıldığı yarışlar, sezonun pist bisikleti takvimindeki son organizasyon olması bakımından da önem taşıdı.

ALANYA BELEDİYESPOR SEZONU MADALYAYLA TAMAMLADI

Alanya Belediyespor, pist bisikletinde sezonun son organizasyonundan madalyayla ayrılmanın sevincini yaşadı.

Sevim Gerçek'in 200 metre sprint disiplininde elde ettiği ikincilik, Alanya Belediyespor'un farklı spor branşlarındaki mücadelesine bir başarı daha ekledi.

8 Kasım'da tamamlanan organizasyonda gümüş madalya kazanan Gerçek, sezonun kapanış yarışlarında Alanya'yı kürsüde temsil etmiş oldu.