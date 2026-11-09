Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinin başkenti Taiyuan'da 8 Kasım 2026 Pazar günü yüksek katlı bir binada çıkan yangında 14 kişi hayatını kaybetti. Çin devlet haber ajansı Xinhua'nın yerel yetkililere dayandırdığı bilgilere göre, yangının ardından 38 kişi hastaneye kaldırıldı. Son açıklamada 25 kişinin tedavisinin sürdüğü, bunlardan 9'unun durumunun ağır olduğu bildirildi.

YANGIN ŞEHİR MERKEZİNDEKİ BİNADA ÇIKTI

Taiyuan kentinin Yingze bölgesindeki Liuxiang Güney Yolu üzerinde bulunan Haosheng Uluslararası Apartmanı'nda yangın, 8 Kasım Pazar günü yerel saatle 16.59'da başladı. Bölge yönetiminin açıklamasına göre, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler yaklaşık iki saat sonra söndürüldü.

Yerel yetkililer, yangının ardından yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarının aynı gün saat 20.30 itibarıyla tamamlandığını duyurdu. İlk açıklamalarda 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, 9 Kasım Pazartesi günü açıklanan güncel verilerle can kaybı 14'e yükseldi.

25 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Çin devlet televizyonu CCTV'nin 9 Kasım'da Taiyuan'daki yetkililere dayandırdığı açıklamaya göre, hastanede tedavi gören 25 kişiden 16'sının sağlık durumu genel olarak stabil seyrederken 9 kişinin ağır yaralı olduğu bildirildi. Sağlık ekiplerinin yaralıların tedavisini sürdürdüğü belirtildi.

Yangının meydana geldiği binanın yalnızca konutlardan oluşmadığı da ortaya çıktı. South China Morning Post'un aktardığı bilgilere göre, yapıda dairelerin yanı sıra otel, restoran ve eğitim faaliyetleri için kullanılan ticari alanlar bulunuyor. Bu durum, yangının farklı amaçlarla kullanılan bir binada meydana geldiğini gösteriyor.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yingze bölge yönetimi, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Yetkililer tarafından yangının hangi nedenle başladığına ilişkin kesinleşmiş bir bulgu paylaşılmadı.

TAIYUAN'DA BU YIL İKİNCİ BÜYÜK YANGIN

Çin basınında yer alan bilgilere göre, Taiyuan'da Mart 2026'da başka bir yüksek katlı binada meydana gelen yangında 3 kişi hayatını kaybetmiş, 23 kişi yaralanmıştı. Kasım ayında yaşanan son olay, kentte aynı yıl içerisinde can kaybıyla sonuçlanan ikinci büyük yüksek katlı bina yangını olarak kayıtlara geçti.

South China Morning Post'un haberine göre, Taiyuan Belediyesi bünyesindeki iş güvenliği komitesi, son yangından yaklaşık iki hafta önce, 24 Ekim'de düzenlediği toplantıda yüksek katlı binaların yangın güvenliği dahil çeşitli risk alanlarında denetimlerin sıkılaştırılması çağrısında bulunmuştu.

Son yangının daha önce yapılan güvenlik uyarılarıyla doğrudan bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Olayın kesin çıkış nedeni ve olası ihmallerin bulunup bulunmadığı, yürütülen soruşturmanın ardından netlik kazanacak.