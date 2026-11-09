ALANYA’DA, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 88’inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü programı belli oldu. Alanya Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan program kapsamında kentte çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

10 Kasım 2026 Salı günü saat 09.00’da Atatürk Anıtı’nda başlayacak törende, Alanya Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Alanya Belediye Başkanlığı çelenkleri sunulacak. Törene protokol üyelerinin yanı sıra şehit yakınları, gaziler, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar ve öğrenciler katılacak.

Saat 09.05’te ise Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu dakikada iki dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Ardından İstiklal Marşı okunurken Türk bayrağı yarıya indirilecek. Saygı duruşu sırasında belediye hoparlörleri, kamu kurum ve iş yerlerinin sirenleri ile resmi ve özel araçların klaksonları iki dakika boyunca çalacak.

Tören yöneticiliğini Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni İsmet Küçükballı yapacak. Tören yöneticiliği yardımcılığını Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Mustafa Demir ile Alanya Mehmet Arif Türktaş Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Murat Balık üstlenecek. Tören sunuculuğunu ise Hamit Özçelik Ortaokulu Müdür Yardımcısı Kutluğ Han Ünal yapacak.

Atatürk Anıtı’ndaki törenin ardından saat 09.30’da Alanya Kültür Merkezi fuaye alanında resim ve fotoğraf sergisi açılacak. Hasan Çolak Anadolu Lisesi tarafından Atatürk Haftası kapsamında hazırlanan sergi, ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı ise saat 09.45’te Alanya Kültür Merkezi A Salonu’nda gerçekleştirilecek. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Hasan Çolak Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak.

Program kapsamında ayrıca Atatürk Haftası temasıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verilecek. Anma etkinliği, Hasan Çolak Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan “Selanik’ten Cumhuriyet’e” adlı programın sunumuyla devam edecek.

Muhabir: Gülser Yiğit