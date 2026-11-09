Alanya'da meydana gelen bisiklet kazasında 9 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Seki Mahallesi'nde bisikletiyle gezintiye çıkan A.D.B., bir anlık dikkatsizlik sonucu bisikletten düşerek başını yere çarptı.
BİSİKLETTEN DÜŞEREK BAŞINI YERE VURDU
Olay, Alanya'nın Seki Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 9 yaşındaki A.D.B., bisiklet kullandığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybederek yere düştü.
Düşmenin etkisiyle başını zemine çarpan çocuk yaralandı.
AİLESİ SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERDİ
Kazayı fark eden ailesi, çocuğun yaralandığını görünce sağlık ekiplerinden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.
HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI
Başından yaralanan 9 yaşındaki A.D.B., kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Çocuğun sağlık durumuna ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.