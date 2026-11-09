Manavgat'ta tahralı d*hşet! Cadde ortasında kendini yaraladı

Bunlar da ilginizi çekebilir

BİM, A101 ve ŞOK karşılaştırması: Hangi markette ne kadar?

Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli? 2026 ve 2027 hesabı değişti

TOKİ'den 10 bin lira kiralık konut ve Yarısı Bizden uzatması

Çocuğun sağlık durumuna ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayı fark eden ailesi, çocuğun yaralandığını görünce sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay, Alanya'nın Seki Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 9 yaşındaki A.D.B., bisiklet kullandığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybederek yere düştü.

Alanya'da meydana gelen bisiklet kazasında 9 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Seki Mahallesi'nde bisikletiyle gezintiye çıkan A.D.B., bir anlık dikkatsizlik sonucu bisikletten düşerek başını yere çarptı.

Bu bağlantı sizi https://www.yenialanya.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.