Alanya'da güvenlik güçlerinin aranan şahıslara yönelik çalışmaları devam ediyor. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlünün izine ulaşıldı.

Konaklı Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

JANDARMA KONAKLI'DA HAREKETE GEÇTİ

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin tespit edilmesi ve yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucunda iki firari hükümlünün Konaklı Mahallesi'ndeki adresleri belirlendi.

Harekete geçen jandarma ekipleri, belirlenen adreslerde gerçekleştirdikleri operasyonla iki hükümlüyü yakalayarak gözaltına aldı.

BİRİ YAĞMADAN, DİĞERİ ÖLÜME NEDEN OLMA SUÇUNDAN ARANIYORDU

Jandarma ekiplerince yakalanan şahıslardan C.Ş.'nin, yağma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Operasyonda gözaltına alınan diğer hükümlü Ö.D.'nin ise taksirle ölüme neden olma suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirtildi.

Böylece haklarında toplam 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalanmış oldu.

İKİ HÜKÜMLÜ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Konaklı Mahallesi'nde yakalanan C.Ş. ve Ö.D., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Haklarındaki kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle işlemleri tamamlanan iki hükümlü, cezaevine gönderildi.

Alanya'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonla iki firari hükümlünün daha yakalanması sağlandı.