Adana'da uyuşturucu madde üretimi ve ticaretine yönelik jandarma operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı'nın 9 Kasım 2026 tarihinde yaptığı açıklamaya göre, iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirildiği belirlenen imalathanede 17 kilogram esrar ve uyuşturucu üretiminde kullanıldığı değerlendirilen çeşitli ekipmanlar ele geçirildi.

UYUŞTURUCU İMALATHANESİ İSTİHBARAT ÇALIŞMASIYLA BELİRLENDİ

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre operasyon, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığı değerlendirilen bir imalathane tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, kapalı alanda kurulan iklimlendirme sistemi kullanılarak kenevir yetiştirildiği ortaya çıkarıldı. Bakanlık, yakalanan 3 şüphelinin uyuşturucu üretimi ve ticareti faaliyetleriyle bağlantılı olduğunu bildirdi.

17 KİLOGRAM ESRAR VE 4 KLİMA ELE GEÇİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan operasyon bilançosuna göre aramalarda 17 kilogram esrar ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu üretiminde kullanıldığı değerlendirilen imalathanedeki ekipmanlara el konuldu.

Operasyonda ele geçirilen malzemeler şöyle açıklandı:

1 uyuşturucu imalathanesi, 17 kilogram esrar, 4 salon tipi klima, iklimlendirme sistemine ait ekipmanlar ve çeşitli malzemeler.

Ele geçirilen dört salon tipi klima ve diğer iklimlendirme ekipmanları, operasyonun yalnızca uyuşturucu maddeye değil, üretim amacıyla oluşturulan teknik altyapıya da yönelik olduğunu gösteriyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN OPERASYON AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı, 9 Kasım 2026 tarihli açıklamasında uyuşturucu madde üretimi ve ticaretine yönelik operasyonların ülke genelinde sürdüğünü belirtti.

Bakanlık, Adana'daki operasyonun ardından Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Adana İl Jandarma Komutanlığı ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde görev yapan personele teşekkür etti.

Operasyonda yakalanan 3 şüphelinin tutuklandığına veya haklarında adli kontrol kararı verildiğine ilişkin bir bilgi ise ilk açıklamada paylaşılmadı.

ADANA'DA DAHA ÖNCE DE UYUŞTURUCU ÜRETİMİNE OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

Adana'da iklimlendirme sistemi kullanılarak uyuşturucu üretimine yönelik daha önce de operasyon gerçekleştirilmişti. Demirören Haber Ajansının 25 Aralık 2025 tarihli haberine göre, Pozantı ilçesindeki bir villada kurulan sisteme yönelik polis operasyonunda 40 kök Hint keneviri ve 2 kilogram 774 gram kurutulmuş esrar ele geçirilmişti.

Söz konusu soruşturmada iki şüpheli tutuklanmıştı. Aralık 2025'teki operasyon ile 9 Kasım 2026 tarihinde açıklanan jandarma operasyonunun farklı soruşturmalar olduğu anlaşılıyor.

UYUŞTURUCU İMALATI VE TİCARETİNİN CEZASI NEDİR?

Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ruhsatsız ya da ruhsata aykırı şekilde imal edilmesi ve ticaretini suç olarak düzenliyor.

Kanuna göre uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak imal eden kişiler hakkında 20 yıldan 30 yıla kadar hapis ve adli para cezası öngörülüyor. Uyuşturucu madde ticaretine ilişkin suçlarda ise fiilin niteliğine göre farklı yaptırımlar uygulanıyor.

İzinsiz kenevir ekimi ayrıca 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun kapsamında değerlendiriliyor. Somut olayda uygulanacak suç hükümleri, soruşturma sonucunda elde edilen delillere ve adli makamların değerlendirmesine bağlı olarak belirleniyor.

Adana'daki son operasyonda yakalanan şüphelilerin adli süreçlerine ilişkin yeni bir karar açıklanması halinde soruşturmanın kapsamı ve hukuki durumu netleşecek.